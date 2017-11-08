«Яндекс.Маркет» запустил специальный раздел для китайских товаров

Пилотный проект по работе с поставщиками из Китая начал работать в июле 2017 г. Aly Song / Reuters

«Яндекс.Маркет» запустил специальный раздел с китайскими товарами, сообщила компания. Такое решение принято по итогам пилотного проектами, который «Яндекс» с китайскими поставщиками проводил с июля 2017 г.

Во время эксперимента пользователи могли попасть в раздел с товарами из Китая через баннер на главной странице сервиса. В проекте участвовали китайские поставщики rumall.com, gearbest.com, umkamall.ru, lightinthebox.com, trade-ease.ru и др. Теперь раздел с китайскими товарами вынесен в основное меню «Яндекс.Маркета» наряду с основными товарными разделами – «Электроника», «Компьютеры» и т.д.

У клиентов есть интерес к китайской продукции: больше половины заказывает как минимум два товара за раз, уточняется в сообщении «Яндекс.Маркета».

Направление по работе с зарубежными поставщиками в «Яндекс.Маркете» возглавит Антон Вальков. Как отмечается в сообщении, до этого он работал в ритейлере Walmart и McKinsey.

Китайские проекты занимают от 30% до 40% всего российского e-commerce, уточняет газета «Коммерсантъ». «Яндекс.Маркет» рассчитывает вернуть часть ушедших на AliExpress покупателей, считают источники издания.

У конкурента «Яндекса» - Mail.Ru — есть подобный проект: в октябре компания запустила площадку Pandao, которая предлагает доставку товаров напрямую от китайских поставщиков, отмечает РБК.

Однако и сам AliExpress не намерен сдавать позиции: 7 ноября ритейлер объявил о том, что сократит срок доставки в Россию в четыре раза, и будет доставлять товар в течение 10 дней.