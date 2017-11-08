«Яндекс.Маркет» запустил специальный раздел для китайских товаров

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Пилотный проект по работе с поставщиками из Китая начал работать в июле 2017 г.
Aly Song / Reuters
«Яндекс.Маркет» запустил специальный раздел с китайскими товарами, сообщила компания. Такое решение принято по итогам пилотного проектами, который «Яндекс» с китайскими поставщиками проводил с июля 2017 г.
Во время эксперимента пользователи могли попасть в раздел с товарами из Китая через баннер на главной странице сервиса. В проекте участвовали китайские поставщики rumall.com, gearbest.com, umkamall.ru, lightinthebox.com, trade-ease.ru и др. Теперь раздел с китайскими товарами вынесен в основное меню «Яндекс.Маркета» наряду с основными товарными разделами – «Электроника», «Компьютеры» и т.д.
У клиентов есть интерес к китайской продукции: больше половины заказывает как минимум два товара за раз, уточняется в сообщении «Яндекс.Маркета».
Направление по работе с зарубежными поставщиками в «Яндекс.Маркете» возглавит Антон Вальков. Как отмечается в сообщении, до этого он работал в ритейлере Walmart и McKinsey.
Китайские проекты занимают от 30% до 40% всего российского e-commerce, уточняет газета «Коммерсантъ». «Яндекс.Маркет» рассчитывает вернуть часть ушедших на AliExpress покупателей, считают источники издания.
У конкурента «Яндекса» - Mail.Ru — есть подобный проект: в октябре компания запустила площадку Pandao, которая предлагает доставку товаров напрямую от китайских поставщиков, отмечаетРБК.
Однако и сам AliExpress не намерен сдавать позиции: 7 ноября ритейлер объявил о том, что сократит срок доставки в Россию в четыре раза, и будет доставлять товар в течение 10 дней.
Feature China / Barcroft Media / ТАСС
День холостяка проходит каждый год 11 ноября (его еще называют из-за этого 11.11). Это грандиозная 24-часовая распродажа в Китае со скидками, акциями, концертами и шоу, организованная интернет-гигантом Alibaba (принадлежит миллиардеру Джеку Ма, на фото в центре)
1/11
Reuters
В 2016 г. продажи Alibaba составили почти $18 млрд ($14 млрд годом ранее), пишет Forbes. Это сопоставимо с оборотом всей электронной коммерции в Испании за тот же год, уточняет Business Insider. Для сравнения издание приводит выручку всех ритейлеров в США в день онлайн-распродаж Black Friday - она составила всего $3,3 млрд
2/11
Ng Han Guan / AP
Традиция отмечать день холостяка как праздник для людей, не обремененных семейной жизнью, появилась в 1990-е у студентов одного университета в Восточном Китае, пишет The Guardian. Сначала день превратили в маркетинговый ход: начали продавать подушки-бойфренды, одиночные билеты на самолет, но затем все это превратилось в настоящий феномен онлайн-шоппинга, доступный как одиночкам, так и парам. Alibaba начала проводить акцию распродаж ко Дню холостяка в 2009 г.
3/11
Qilai Shen / Bloomberg
Акции, концерты и шоу – неотъемлемая часть Дня холостяка. Четырехчасовой гала-концерт в прошлом году посмотрели только по ТВ 400 млн человек, пишет Forbes. Концерт интерактивный и проходит под девизом «Смотри и покупай». Подготовкой мероприятия который год занимается продюсер - обладатель «Оскара» Дэвид Хилл. В нем участвуют мировые звезды
4/11
Ng Han Guan / AP
Для покупателей, которые интересуются только модой, был проведен восьмичасовой фэшн-показ. Его демонстрировали онлайн-площадки интернет-торговли Tmall, Youku и Mobile Taobao, тоже принадлежащие Ма. Вещи, показанные на подиуме, можно было купить в один клик, пишет издание Jing Daily
5/11
Qilai Shen / Bloomberg
Покупатели собирают виртуальные призы и получают цифровые «красные конверты» (это традиционный способ вручения денежного подарка в Китае - например, такой конверт можно получить на свадьбу)
6/11
China Daily / Reuters
Звезды и спортсмены – частые гости Дня холостяка: например, для промоакции наушников в одном из крупных торговых центров устроили автограф-сессию со знаменитым американским пловцом - олимпийским чемпионом Майклом Фелпсом. К вечеру все складские запасы были исчерпаны, утверждает организатор акции. На фото Джек Ма и актриса Скарлетт Йоханссон
7/11
Qilai Shen / Bloomberg
Forbes называет такие шоу и промомероприятия одним из элементов системы «Новой торговли» Джэка Ма - слияние развлечения и потребления. Во время фестиваля покупок проводятся онлайн шоппинг-туры и работают виртуальные примерочные, бонусы и скидки можно зарабатывать с помощью компьютерных игр
8/11
Jason Lee / Reuters
Каждый китаец, участвующий в дне Дне холостяка, тратит в среднем 1761 юаней ($260), отмечает The Guardian, ссылаясь на исследование потребителей в онлайн-среде компании Nielsen
9/11
Bobby Yip / Reuters
Число покупок россиян в китайских интернет-магазинах в период ежегодной распродажи 11 ноября вырастет в 25 раз по сравнению с другими днями года, прогнозируют аналитики «Яндекс.Денег». С начала этого года спрос российских потребителей на китайские покупки заметно вырос, отмечают эксперты. В ходе распродаж 11 ноября чек может превысить 700 руб., прогнозируют «Яндекс.Деньги»
10/11
Qilai Shen / Bloomberg
В адрес фестиваля поступает и критика. Ритейлеры недовольны тем, что покупательская активность перед днем распродаж снижается, а продавцам и компаниям приходится тратить дополнительные средства на рекламу и организацию онлайн-платежей. В то же время пользователи популярной китайской соцсети Weibo жаловались на то, что цены в день распродаж падают настолько, что покупаешь даже то, что тебе не нужно, об этом пишет BBC