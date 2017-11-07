Как проходит День холостяка в Китае
Сколько зарабатывает Alibaba и тратят покупатели
День холостяка проходит каждый год 11 ноября (его еще называют из-за этого 11.11). Это грандиозная 24-часовая распродажа в Китае со скидками, акциями, концертами и шоу, организованная интернет-гигантом Alibaba (принадлежит миллиардеру Джеку Ма, на фото в центре)
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В 2016 г. продажи Alibaba составили почти $18 млрд ($14 млрд годом ранее), пишет Forbes. Это сопоставимо с оборотом всей электронной коммерции в Испании за тот же год, уточняет Business Insider. Для сравнения издание приводит выручку всех ритейлеров в США в день онлайн-распродаж Black Friday - она составила всего $3,3 млрд
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Традиция отмечать день холостяка как праздник для людей, не обремененных семейной жизнью, появилась в 1990-е у студентов одного университета в Восточном Китае, пишет The Guardian. Сначала день превратили в маркетинговый ход: начали продавать подушки-бойфренды, одиночные билеты на самолет, но затем все это превратилось в настоящий феномен онлайн-шоппинга, доступный как одиночкам, так и парам. Alibaba начала проводить акцию распродаж ко Дню холостяка в 2009 г.
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Акции, концерты и шоу – неотъемлемая часть Дня холостяка. Четырехчасовой гала-концерт в прошлом году посмотрели только по ТВ 400 млн человек, пишет Forbes. Концерт интерактивный и проходит под девизом «Смотри и покупай». Подготовкой мероприятия который год занимается продюсер - обладатель «Оскара» Дэвид Хилл. В нем участвуют мировые звезды
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Для покупателей, которые интересуются только модой, был проведен восьмичасовой фэшн-показ. Его демонстрировали онлайн-площадки интернет-торговли Tmall, Youku и Mobile Taobao, тоже принадлежащие Ма. Вещи, показанные на подиуме, можно было купить в один клик, пишет издание Jing Daily
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Покупатели собирают виртуальные призы и получают цифровые «красные конверты» (это традиционный способ вручения денежного подарка в Китае - например, такой конверт можно получить на свадьбу)
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Звезды и спортсмены – частые гости Дня холостяка: например, для промоакции наушников в одном из крупных торговых центров устроили автограф-сессию со знаменитым американским пловцом - олимпийским чемпионом Майклом Фелпсом. К вечеру все складские запасы были исчерпаны, утверждает организатор акции. На фото Джек Ма и актриса Скарлетт Йоханссон
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Forbes называет такие шоу и промомероприятия одним из элементов системы «Новой торговли» Джэка Ма - слияние развлечения и потребления. Во время фестиваля покупок проводятся онлайн шоппинг-туры и работают виртуальные примерочные, бонусы и скидки можно зарабатывать с помощью компьютерных игр
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Каждый китаец, участвующий в дне Дне холостяка, тратит в среднем 1761 юаней ($260), отмечает The Guardian, ссылаясь на исследование потребителей в онлайн-среде компании Nielsen
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Число покупок россиян в китайских интернет-магазинах в период ежегодной распродажи 11 ноября вырастет в 25 раз по сравнению с другими днями года, прогнозируют аналитики «Яндекс.Денег». С начала этого года спрос российских потребителей на китайские покупки заметно вырос, отмечают эксперты. В ходе распродаж 11 ноября чек может превысить 700 руб., прогнозируют «Яндекс.Деньги»
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В адрес фестиваля поступает и критика. Ритейлеры недовольны тем, что покупательская активность перед днем распродаж снижается, а продавцам и компаниям приходится тратить дополнительные средства на рекламу и организацию онлайн-платежей. В то же время пользователи популярной китайской соцсети Weibo жаловались на то, что цены в день распродаж падают настолько, что покупаешь даже то, что тебе не нужно, об этом пишет BBC
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