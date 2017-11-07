Как проходит День холостяка в Китае

Qilai Shen / Bloomberg

В адрес фестиваля поступает и критика. Ритейлеры недовольны тем, что покупательская активность перед днем распродаж снижается, а продавцам и компаниям приходится тратить дополнительные средства на рекламу и организацию онлайн-платежей. В то же время пользователи популярной китайской соцсети Weibo жаловались на то, что цены в день распродаж падают настолько, что покупаешь даже то, что тебе не нужно, об этом пишет BBC

11/11