AliExpress сократит срок доставки в Россию

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Академия телевидения США пожизненно исключила Харви Вайнштейна

Академия телевидения США, которая вручает премию «Эмми» пожизненно исключила продюсера Харви Вайнштейна, которого десятки женщин обвинили в домогательствах и изнасилованиях. Голосование в организации прошло 6 ноября, сообщает Variety.

«Академия поддерживает тех, кто выступает против харассмента в любых его формах, и защищает тех, кого задела эта проблема», - говорится в заявлении организации. Разворачивающийся скандал и множащиеся рассказы о примерах «ужасающего поведения» продюсера глубоко встревожили руководство академии. Она уже обсудила проблемы с лидерами индустрии и призвала их к обеспечению достойной атмосферы в их телестудиях. Академия инициирует пересмотр кодекса поведения членов организации и намерена защитить всех сотрудников телевидения от хищнического преследования. Пересмотр кодекса начался еще до начала скандала вокруг Харви Вайшнтейна, отмечает Variety.

Ранее Вайнштейна уже исключили из американской киноакадемия, британская BAFTA приостановила его членство, а Гильдия продюсеров исключила его пожизненно. В начале октября продюсер был уволен из собственной кинокомпании Weinstein Co, СМИ сообщили, что киностудия обсуждает возможную смену названия из-за скандала. Сам Вайнштейн пытается добиться доступа к личной почте и файлам в Weinstein Co через суд. В Нью-Йорке, Лондоне и Лос-Анджелесе начато расследование обвинений в адрес продюсера. Сам он неоднократно отрицал, что принуждал женщин к сексу.

Харви Вайнштайн и его брат Боб были основателями кинокомпании Miramax, работа в которой принесла кинематографу такие фильмы, как «От заката до рассвета», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Чикаго», получивший «Оскара» за лучшую картину в 2002 г. После основания в 2005 г. Weinstein Co были сняты, в частности, «Чтец», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденнный».