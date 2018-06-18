С 2020 года может быть введена пошлина за любую интернет-покупку за рубежом

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Китайскими товарами российские потребители пользуются не из любви к китайским магазинам, а из желания экономить Кирилл Кухмарь / ТАСС

Федеральная таможенная служба (ФТС) направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника. Направлено комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли, подтвердил представитель ФТС. Бюджету это добавит 25 млрд руб. в год, а российскую интернет-торговлю сделает конкурентоспособнее.

Сейчас в России пошлинами не облагаются посылки, общая стоимость которых за месяц – максимум 1000 евро, а вес – 31 кг. Сверх суммы пошлина – 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) уже договорились постепенно снижать максимальную сумму: по Таможенному кодексу ЕАЭС с 2019 г. до 500 евро, а с 2020 г. – до 200 евро. Минфин предлагал 500 евро уже с июля этого года, правительство идею пока не одобрило.