Таможня начала отслеживать покупки россиян за границей
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Таможня стала оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом. Источником информации могут оказаться не подозревающие об этом путешественники
Вернувшись после новогодних каникул, некоторые состоятельные российские путешественники столкнулись с неприятным сюрпризом – в аэропорту их встречали таможенники, вооруженные списком их дорогих и незадекларированных покупок. «Клиент прилетел в Москву, по традиции сняв все бирки с купленных часов и украшений, но таможенники не просто осматривали его багаж, а знали, что именно искать, когда и за сколько он эти вещи купил», – рассказывает юрист консалтинговой компании. С проблемами столкнулись многие клиенты бизнес-джетов, подтверждает человек, знакомый с руководителями нескольких операторов бизнес-авиации: таможенники усилили контроль.
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