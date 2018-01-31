Туристы под колпаком у таможни
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К бесплатному люди привыкают быстро, к необходимости платить – куда дольше, будь то плата за информацию, фильм в интернете или когда-то бесплатные, а теперь платные услуги. После новогодних каникул таможенники многих огорошили – «вдруг» оказалось, что нужно платить пошлину, если человек ввозит вещи на сумму более 10 000 евро при пересечении границы в аэропортах (для путешествующих поездом и на автомобиле пороги беспошлинного ниже). Точнее, платить ее необходимо было и раньше, но для многих эта необходимость возникла именно вдруг. Потому что мало кто допускал, что таможенники могут узнать об их покупках за границей, например о часах, если они из коробки переместились на руку. Внезапный шмон в «зеленом коридоре» вряд ли кого-то удивил бы, а вот целенаправленный, по очевидной наводке, оказывался для попавшихся путешественников шоком.
Некоторые из пойманных с поличным признавались, что вообще не понимают, почему они должны платить пошлину за личные вещи. Тем более что она действительно велика – 30% с суммы, превышающей порог в 10 000 евро. А с учетом подешевевшего за последние годы рубля сумма выросла.
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