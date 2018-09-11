Союз Alibaba, «Мегафона», Mail.ru и РФПИ метит в лидеры онлайн-торговли

Совместное предприятие партнеров эксперты уже оценивают не менее чем в $2 млрд

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев (справа, слева совладелец Alibaba Джек Ма) уверен, что AliExpress Russia станет «неоспоримым лидером на российском рынке электронной коммерции» Евгений Разумный / Ведомости

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, оператор связи «Мегафон», Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились создать совместное предприятие (СП) в России. Об этом партнеры объявили вчера, 11 сентября.

СП будет создано в том числе на базе российского бизнеса AliExpress и Tmall. Компания будет называться AliExpress Russia и займется трансграничной и локальной онлайн-торговлей, а также прямыми продажами собственных товаров.

Участники СП внесут в него капитал и активы. РФПИ получит 13% AliExpress Russia, «Мегафон» – 24%, продав группе Alibaba 10% в Mail.ru Group. Последняя внесет в СП площадку для покупок у китайских продавцов Pandao и деньги, получив 15% AliExpress Russia. Сделку планируется закрыть в I квартале 2019 г.

Получается, у российских партнеров будет 52% СП, а у Alibaba Group – 48%. Сколько именно вложит каждая сторона в денежном выражении, участники сделки отказались раскрыть. По данным источника «Ведомостей», близкого к сделке, РФПИ вложит в СП до $300 млн. Если это так, то все СП можно оценить в $2,3 млрд.

По подсчетам аналитиков «Ренессанс капитала», при валовом обороте AliExpress около $2,5 млрд в прошлом финансовом году и $3,5 млрд в текущем весь бизнес китайской площадки может быть оценен в $2,5–3,5 млрд, а доля Mail.ru Group – в $375–525 млн. С другой стороны, отмечают аналитики, то, что «Мегафон» получает 24% в СП в обмен на 10% в Mail.ru Group, предполагает оценку всего СП на уровне $2 млрд.

Что получат участники сделки