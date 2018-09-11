Что лидеры рынка онлайн-продаж думают о сделке Alibaba c российскими инвесторами

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Председатель совета директоров Alibaba Group Джек Ма и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев Евгений Разумный / Ведомости

11 сентября китайский интернет-гигант Alibaba Group, сотовый оператор «Мегафон», Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили, что создадут совместное предприятие в России. Крупнейший актив, на базе которого будет создаваться СП, – российский бизнес AliExpress и Tmall. Компания будет называться AliExpress Russia и будет развивать трансграничные и местные торговые онлайн-площадки и собственные прямые продажи. Участники сделки считают, что это будет лидер в российской электронной коммерции. РФПИ получит в ней 13%, «Мегафон» – 24%, продав группе Alibaba 10% в Mail.ru Group. Последняя внесет в СП принадлежащую ей площадку Pandao и деньги, получив 15% AliExpress Russia.

«Ведомости» опросили лидеров российской онлайн-торговли о том, что они думают о новом конкуренте.

Представитель «Яндекс.Маркета»:

Создание совместного предприятия Mail.ru Group и AliExpress – еще один важный этап становления рынка электронной коммерции. Сейчас рынок e-commerce в России занимает 4% всего ритейла, когда в развитых странах – 10–15%. Мы уверены, что здоровая конкуренция ускорит развитие этого направления в России.

СП «Яндекса» и Сбербанка на базе «Яндекс.Маркета» (в него также входит маркетплейс «Беру» и трансграничная площадка, которая заработает в октябре) строит открытую экосистему, принимая на свои площадки в том числе и наших конкурентов. Например, Tmall размещается на площадке для сравнения цен «Яндекс.Маркет». Мы надеемся, что новое СП заинтересовано прежде всего в счастье покупателей и поэтому будет строить экосистему, доступ к ресурсам которой, например к рекламным возможностям социальных сетей, будет у всех игроков рынка.

Флориан Янсен, сооснователь и гендиректор Lamoda:

Рынку электронной коммерции в принципе есть куда расти в России <...> В стратегии Lamoda главной целью всегда была удовлетворенность покупателя. Если человеку комфортно делать покупки, он от вас не уйдет и еще расскажет о вас друзьям и знакомым. С самого начала мы ориентировались именно на это и не планируем менять фокус. Чем больше игроков появляется на рынке, тем больше внимания нужно уделять людям, которые вас выбирают.

Самое главное – рост рынка с приходом новых больших игроков станет еще одним фактором развития логистической инфраструктуры во всей России. Столкнувшись с недостаточно развитой для российских масштабов логистической инфраструктурой, Lamoda создала свою огромную службу доставки LM Express. Чтобы доставлять товар буквально день в день, мы победили огромные объемы бюрократии, показали пример эффективной быстрой работы и верим, что наши усилия значительно повлияли на логистические процессы в России. Так что мы думаем, что от роста конкуренции выиграют все, в том числе российская экономика.

Сейчас на рынок приходят игроки, которые ориентируются на то, чтобы стать «русским Amazon», но даже у самого Amazon не так хорошо получается торговать одеждой и обувью. Это совершенно особый сегмент рынка, который обладает своей спецификой и которому нужно уделять максимум внимания. Недаром самые известные в мире интернет-площадки по продаже одежды и обуви не выходят за рамки своей категории, а если и делают это, то ходят вокруг – предлагают косметику или товары для дома. Россия – огромная страна, где всегда любили хорошо одеваться, и покупка одежды здесь особый ритуал. Мы думаем, что даже в рамках этой категории перспективы роста для нас практически безграничны.