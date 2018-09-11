Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ хотят создать лидера в российской онлайн-торговле

Цель создания нового предприятия – «соединить основные потребительские интернет-платформы и онлайн-коммерцию в России» Артем Геодакян / ТАСС

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, оператор связи «Мегафон», Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились создать совместное предприятие в России. Об этом говорится в заявлении сторон. Цель, как сказано там, – соединить основные потребительские интернет-платформы и онлайн-коммерцию в России.

СП будет создано в том числе на базе российского бизнеса AliExpress и Tmall. Компания будет называться AliExpress Russia, отмечается в сообщении. Она будет развивать трансграничные и местные торговые онлайн-площадки и собственные прямые продажи.

Участники совместного предприятия (СП) вложат в него капитал и активы. РФПИ получит 13% AliExpress Russia, «Мегафон» – 24%, продав группе Alibaba 10% в Mail.ru Group. Последняя внесет в СП принадлежащую ей площадку для покупок у китайских продавцов Pandao и деньги, получив 15% AliExpress Russia.

Получается, у российских партнеров будет 52% СП, а у китайской стороны – остальные 48%. Сколько именно вложит каждая сторона в денежном выражении, участники сделки отказались раскрыть. По данным источника «Ведомостей», близкого к сделке, РФПИ вложит в СП до $300 млн. Представитель фонда не ответил о сумме инвестиций в СП.

Сделку предполагается закрыть в I квартале 2019 г.

Создание лидера

Как отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, AliExpress Russia станет «неоспоримым лидером на российском рынке электронной коммерции» (цитата по сообщению компании). Уже сейчас AliExpress – самая популярная площадка для зарубежных онлайн-покупок россиян. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, на покупки в китайских онлайн-магазинах приходится около 52% всех зарубежных покупок россиян, около 60% – покупки на AliExpress, т. е. это около 116 млрд руб. в 2017 г.

Mail.ru Group запустила Pandao в конце 2017 г. – это онлайн-площадка для покупок у китайских продавцов. Компания не раскрывает финансовых показателей площадки, отмечая в годовом отчете за 2017 г., что Pandao растет «очень быстро» и «предоставляет существенные возможности в будущем». В январе 2018 г. площадка получила 1,2 млн заказов. Впрочем, пока этот бизнес не приносит существенной для группы выручки, сказано в ее финансовом отчете за первое полугодие 2018 г.

«В рамках СП планируется расширить экосистему и возможности повседневного использования сервиса за счет инвестирования в другие бизнесы совместно с Mail.ru Group, включая FoodTech (сервисы заказа еды. – «Ведомости») и другие направления», – подчеркивается в сообщении.

Что получат участники сделки

AliExpress Russia получит доступ к стомиллионной аудитории Mail.ru Group в соцсетях, мессенджерах, почте и онлайн-играх, отмечают партнеры. Среди активов Mail.ru Group – «В контакте» и «Одноклассники», многопользовательские игры Warface, Skyforge и др. В результате будет создана «единая платформа для социальной коммуникации, игр и покупок».

Кроме того, СП поможет выходу российских игроков на глобальные рынки, добавила президент B2B-направления Alibaba Group Труди Дай. «В ближайшие месяцы первым этапом может стать глобализация более сотни российских брендов – и платформой для этого выступит AliExpress», – добавила она.

Для «Мегафона» сделка укладывается в его стратегию развития цифрового мира, в рамках которой компания хочет создавать новые возможности более чем для 76 млн своих клиентов, приводятся в сообщении слова гендиректора оператора связи Сергея Солдатенкова. Для Mail.ru Group «партнерство позволит значительно увеличить доступ к различным сегментам коммерческих предложений, в том числе от зарубежных и местных продавцов», отметил гендиректор группы Борис Добродеев.