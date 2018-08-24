Alibaba, Mail.ru Group и РФПИ обсуждают совместный проект в интернет-торговле

Aly Song / Reuters

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), китайский интернет-гигант Alibaba Group и Mail.ru Group обсуждают создание совместного предприятия в России в сфере электронной торговли, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон переговоров, это подтвердил: РФПИ, Alibaba Group и Mail.ru Group думают над совместным проектом в онлайн-коммерции. По его словам, переговоры «находятся в продвинутой стадии». Другой источник «Ведомостей», близкий ко второй стороне переговоров, подтверждает: РФПИ и Alibaba – потенциальные инвесторы в онлайн-коммерцию Mail.ru Group.

Представители Mail.ru Group и Alibaba Group заявили, что не комментируют слухи. Представитель РФПИ от комментариев отказался.

То, что РФПИ может стать партнером Alibaba в России, в конце 2017 г. сообщал гендиректор фонда Кирилл Дмитриев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Тогда, как передавал «Интерфакс», Дмитриев обещал, что РФПИ вскоре объявит об инвестициях «c компанией Alibaba в логистическую инфраструктуру интернета в России». Тогда Дмитриев уточнял, что РФПИ работает над расширением инвестиций в технологический сектор, для этого фонд создал структуру «РФПИ технологии»: «Мы пригласили ведущих партнеров из Китая, Японии, Сингапура, Европы, Арабских Эмиратов, которые вместе с нами будут инвестировать в технологические проекты в рамках вашей инициативы по цифровой экономике».

По словам источника «Ведомостей», близкого к участникам переговоров, Alibaba за последнее время провела несколько встреч в рамках возможных маркетинговых партнерств с российскими компаниями.

Ранее в этом году стало известно о переговорах китайской площадки с ВТБ; об этом «Ведомостям» рассказывали три человека, близких к участникам переговоров. Сам банк тогда это опровергал. По словам источника «Ведомостей», близкого к одной стороне переговоров, они продолжаются.

Основной актив Alibaba в России – торговая онлайн-площадка AliExpress. Это один из крупнейших онлайн-магазинов для россиян, агрегирующий товарные предложения китайских компаний. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, на покупки в китайских онлайн-магазинах приходится около 52% всех зарубежных покупок россиян, около 60% – покупки на AliExpress, это около 116 млрд руб. в 2017 г. Помимо AliExpress китайская компания около года развивает в России бренд Tmall – онлайн-площадку, где продаются брендированные товары и которая сотрудничает с российскими продавцами.

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