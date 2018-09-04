Как Amazon дорос до $1 трлн
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Amazon присоединился к Apple через месяц после того, как рыночная стоимость той выросла до $1 трлн. Чтобы увеличить капитализацию с $600 млн, онлайн-ритейлеру потребовалось всего 160 торговых дней, по дороге он обогнал Microsoft и Alphabet.
На торгах во вторник акции Amazon подорожали на 1,9% до $2050,27, что дает ему капитализацию в $1 трлн; с начала года котировки акций выросли на 75%. Инвесторы вознаграждали компанию за улучшающиеся финансовые результаты: так, в конце июля Amazon сообщил, что чистая прибыль во II квартале выросла почти в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и впервые превысила $2 млрд, составив $2,5 млрд. Хороший рост показали и подразделение розничной торговли, и облачный сервис, который активно развивается и имеет более высокую норму прибыли.
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