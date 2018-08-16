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Amazon может купить сеть кинотеатров

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon задумался о покупке сети кинотеатров Landmark Theatres. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает агентство, компания соперничает с другими потенциальными покупателями сети у компании Wagner/Cuban Cos., принадлежащей бизнесменам Марку Кьюбану и Тодду Вагнеру. Об этом агентству рассказали источники, попросившие не называть их имен. Владельцы сети, как выяснил Bloomberg, консультируются в рамках переговоров о возможной сделке с инвестбанком Stephens.

Окончательных решений о сделке пока нет, переговоры все еще могут завершиться ничем, подчеркивают источники агентства. Покупка кинотеатров могла бы дополнить бизнес Amazon, состоящий в том числе из киностудии, телевизионной студии и музыкального сервиса, пишет Bloomberg.

Amazon отказался комментировать Bloomberg информацию о возможной сделке. Комментарии Landmark Theatres получить не удалось. Ранее газета The Los Angeles Times писала, что переговоры с сетью кинотеатров уже вел онлайн-видеосервис Netflix, но в последний момент компания отложила обсуждение из-за слишком высокой цены.

Сеть кинотеатров Landmark Theatres ориентируется на показ независимого зарубежного кино. Она была основана в 1974 г. Сегодня бизнес включает более 50 кинотеатров, расположенных в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Всего компании принадлежит около 250 экранов на 27 рынках.

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