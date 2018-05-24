10 самых дорогих мировых брендов – 2018
В рейтинге Forbes только 3 из 10 компаний – не технологические
Бренд Apple восьмой год подряд возглавил рейтинг самых дорогих брендов по версии американского Forbes. Журнал оценил его стоимость в $182,8 млрд, за год он подорожал на 8%
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На втором месте бренд Google, подорожавший за год на 30% до $132,1 млрд
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Третье место занял бренд Microsoft, стоимость которого за год выросла на 21% до $104,9 млрд
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Facebook оказался на четвертом месте – $94.8 млрд
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На пятом месте – Amazon ($70,9 млрд)
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Coca-Cola на шестом месте ($57,3 млрд)
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На седьмом месте Samsung ($47,6 млрд)
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Стоимость бренда Disney оценена в $47,5 млрд – восьмое место
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На девятом месте Toyota ($44,7 млрд)
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Десятку самых дорогих брендов замыкает AT&T ($41,9 млрд). Российских брендов в списке Forbes нет
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