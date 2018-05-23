Греф назвал стратегической инвестицией для Сбербанка создание «русского Amazon»

Интернет-магазин «Беру» – это маркетплейс, который Сбербанк создал вместе с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета» beru.ru

В ближайшие годы Сбербанк не ждет отдачи от инвестиций в интернет-магазин «Беру», тестовую версию которого госбанк недавно запустил совместно с «Яндекс.Маркетом». Об этом рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» президент Сбербанка Герман Греф. По его словам, инвестиция - стратегическая и Сбербанк готов к тому, чтобы «серьезно вкладываться» в развитие проекта интеллектуально и технологически.

Интернет-магазин «Беру» – это маркетплейс, который Сбербанк создал вместе с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета». Сам Греф называл ранее этот проект «российским Amazon». Банк уже вложил в него 30 млрд руб. при общей оценке предприятия в 60 млрд руб. Недавно сайт маркетплейса заработал в тестовом режиме, полноценный запуск запланирован на осень. Пока что в «Беру» представлен не весь ассортимент, а всего около 25 000 позиций. В течение нескольких лет ассортимент увеличится до миллиона позиций, обещала представитель «Яндекс.Маркета». По ее словам, «Беру» работает по распространенной для маркетплейсов бизнес-модели и получает фиксированную комиссию в зависимости от категории товара.

Сбербанк ожидает, что к 2020 г. товарооборот «Беру» достигнет 500 млрд руб., отмечает Греф: «В дальнейшем компания будет расти очень интенсивно». Но конкретных цифр он не называет. «Беру» проведет IPO, когда «обретет заложенную в него рыночную стоимость», говорит президент Сбербанка. Но это, по его словам, произойдет «не в первые годы».

«Мы до конца даже не можем оценить, какую трансформацию e-commerce может принести для физических лиц и малых предпринимателей», – рассуждает Греф. По его словам, этот проект может помочь малому и среднему бизнесу, потому что благодаря сотрудничеству с «Беру» предпринимателям не надо будет думать о маркетинге и доставке.

Сбербанк и «Яндекс» договорились о запуске интернет-магазина на базе «Яндекс.Маркета» еще в прошлом году. Сделку закрыли в конце апреля 2018 г. «Яндекс.Маркет» показал самый медленный рост из всех сегментов «Яндекса» в прошлом году: выручка этого подразделения выросла на 5% до 4,96 млрд руб., указано в отчетности компании. Модель «Яндекс.Маркета» себя изжила, потому что кликовая модель сравнения цен больше не актуальна и рентабельность продавца сокращается, отмечал ранее партнер Data Insight Федор Вирин.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф