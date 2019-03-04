Статья опубликована в № 4767 от 05.03.2019 под заголовком: НЛМК отдаст лишнее
НЛМК направит на дивиденды до 100% денежного потока
За прошлый год выплаты могут составить около $2 млрд, большую часть средств получит Владимир Лисин
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Теперь крупнейший в России производитель стали будет направлять на дивидендные выплаты 100% свободного денежного потока
Владимир Смирнов / ТАСС
В понедельник, 4 марта, крупнейший производитель стали в России – НЛМК представил стратегию на пять лет до 2023 г. Компания намерена увеличить производство стали на основной площадке в Липецке на 1 млн т в год, с 13,2 млн до 14,2 млн т, наладить работу онлайн-магазина, через который сейчас продается около 50 000 т стальной продукции в год, и увеличить EBITDA на $700 млн в год в основном за счет программ повышения операционной эффективности.
В 1,5 раза вырастут и инвестиции. За пять лет только на реализацию новой стратегии понадобится $2,1 млрд, всего же компания потратит $4,5 млрд.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}