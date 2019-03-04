НЛМК направит на дивиденды до 100% денежного потока

За прошлый год выплаты могут составить около $2 млрд, большую часть средств получит Владимир Лисин

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Теперь крупнейший в России производитель стали будет направлять на дивидендные выплаты 100% свободного денежного потока Владимир Смирнов / ТАСС

В понедельник, 4 марта, крупнейший производитель стали в России – НЛМК представил стратегию на пять лет до 2023 г. Компания намерена увеличить производство стали на основной площадке в Липецке на 1 млн т в год, с 13,2 млн до 14,2 млн т, наладить работу онлайн-магазина, через который сейчас продается около 50 000 т стальной продукции в год, и увеличить EBITDA на $700 млн в год в основном за счет программ повышения операционной эффективности.

В 1,5 раза вырастут и инвестиции. За пять лет только на реализацию новой стратегии понадобится $2,1 млрд, всего же компания потратит $4,5 млрд.