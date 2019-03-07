Каждый десятый иностранный болельщик вернулся в Россию после ЧМ-2018

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Илья Питалев / РИА Новости

Продление безвизового въезда в Россию для иностранцев по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу (Fan ID) после завершения чемпионата до конца 2018 г. дало свой эффект. Каждый десятый иностранный болельщик в августе – декабре 2018 г. вернулся в Россию, используя безвизовый въезд по Fan ID, пришел к выводу Сбербанк. Это обеспечило 5,4% общего въездного потока иностранных туристов в страну. А общие траты возвратившихся туристов по банковским картам в августе – декабре 2018 г. составили не менее 9,9 млрд руб.

21-й чемпионат мира по футболу FIFA проходил в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Чтобы попасть на чемпионат без визы, иностранному болельщику было необходимо оформить Fan ID – удостоверение давало право также пользоваться общественным транспортом и бесплатными поездами. Для получения Fan ID нужно было заранее на специальном сайте оставить свои паспортные данные, которые проверяли спецслужбы, а также фотографию.