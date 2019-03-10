РФПИ и Mubadala начали новые переговоры о покупке доли в нефтесервисной компании EDC
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Предложение РФПИ и фонда из Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala о покупке 16,1% в российской нефтесервисной Eurasia Drilling Company (EDC) от 2017 г. было аннулировано еще в мае прошлого года. Об этом рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к разным сторонам переговоров.
Весной 2018 г. РФПИ и Mubadala решили «дать Schlumberger купить долю в EDC первой», а после проводить сделку самим, отмечают собеседники «Ведомостей». Более того, в августе 2018 г. в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила просьба от РФПИ «приостановить рассмотрение ходатайства о покупке доли в EDC, но официального отзыва ходатайства фонд не направлял», говорит собеседник «Ведомостей», близкий к ведомству, и человек участвовавший в переговорах РФПИ, Mubadala и EDC.
Schlumberger договорилась о покупке 51% акций EDC в июле 2017 г. Но месяц назад американская компания забрала заявление из ФАС о покупке доли в EDC. Российские власти после полутора лет рассмотрения заявки так и не согласовали сделку.
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