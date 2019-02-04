Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4747 от 05.02.2019 под заголовком: Schlumberger устала ждать

Schlumberger отозвала ходатайство на покупку нефтесервисной Eurasia Drilling Company

Эту сделку российские власти не могли согласовать 1,5 года
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В понедельник, 4 февраля, Schlumberger отозвала из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ходатайство на покупку нефтесервисной Eurasia Drilling Company (EDC), сообщило ведомство. Причину ФАС не назвала. Представители Schlumberger и EDC не ответили на запросы «Ведомостей».

EDC (создана на базе «Лукойл бурения») – одна из крупнейших нефтесервисных компаний России. Ее основные владельцы – Александр Джапаридзе и первый президент «Роснефти» Александр Путилов. В июле 2017 г. Schlumberger договорилась о покупке 51% акций EDC. Сумму сделки эксперты оценивали тогда в $1,9 млрд.

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Комментарии
vsivayeva
12:50 05.02.2019
Продать всегда успеют, а резон осмотреться есть. Можно не сомневаться, что Шлюмы технологии не отдатут, так как основной бизнес у них в США, а там санкции. Молодцы! Научились с буржуями говорить на равных, а то все думают, что в России слошные аборигены бегают....
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