Статья опубликована в № 4747 от 05.02.2019 под заголовком: Schlumberger устала ждать
Schlumberger отозвала ходатайство на покупку нефтесервисной Eurasia Drilling Company
Эту сделку российские власти не могли согласовать 1,5 года
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Это была уже вторая попытка Schlumberger купить EDC
Pat Sullivan / AP
В понедельник, 4 февраля, Schlumberger отозвала из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ходатайство на покупку нефтесервисной Eurasia Drilling Company (EDC), сообщило ведомство. Причину ФАС не назвала. Представители Schlumberger и EDC не ответили на запросы «Ведомостей».
EDC (создана на базе «Лукойл бурения») – одна из крупнейших нефтесервисных компаний России. Ее основные владельцы – Александр Джапаридзе и первый президент «Роснефти» Александр Путилов. В июле 2017 г. Schlumberger договорилась о покупке 51% акций EDC. Сумму сделки эксперты оценивали тогда в $1,9 млрд.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}