Schlumberger отозвала ходатайство на покупку нефтесервисной Eurasia Drilling Company

Эту сделку российские власти не могли согласовать 1,5 года

Статья опубликована в № 4747 от 05.02.2019 под заголовком: Schlumberger устала ждать

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Это была уже вторая попытка Schlumberger купить EDC Pat Sullivan / AP

В понедельник, 4 февраля, Schlumberger отозвала из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) ходатайство на покупку нефтесервисной Eurasia Drilling Company (EDC), сообщило ведомство. Причину ФАС не назвала. Представители Schlumberger и EDC не ответили на запросы «Ведомостей».

EDC (создана на базе «Лукойл бурения») – одна из крупнейших нефтесервисных компаний России. Ее основные владельцы – Александр Джапаридзе и первый президент «Роснефти» Александр Путилов. В июле 2017 г. Schlumberger договорилась о покупке 51% акций EDC. Сумму сделки эксперты оценивали тогда в $1,9 млрд.