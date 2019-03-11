Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4771 от 12.03.2019 под заголовком: Максимальное напряжение

Все больше стран приостанавливают полеты лайнеров Boeing 737 Max 8

Но даже второе за полгода крушение такого самолета едва ли грозит закрытием всей программы

В понедельник, 11 марта, авиационные власти Китая и Индонезии заявили о временном запрете своим перевозчикам летать на Boeing 737 Max 8. Это произошло после крушения 10 марта лайнера этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, в котором погибло 157 человек, в том числе три пассажира-россиянина. 29 октября при похожих обстоятельствах, также во время взлета, разбился Boeing 737 Max 8 индонезийской Lion Air (189 погибших). У обеих катастроф есть схожие черты, гражданская авиация Китая имеет нулевой уровень терпимости к угрозам безопасности и строгий контроль над рисками, объяснил решение китайский регулятор.

Китайские авиакомпании, по данным ведомства, эксплуатируют 95 Boeing 737 Max 8. Индонезийским перевозчикам Lion Air и Garuda поставлено соответственно 14 и 1 такой лайнер, но в заказе еще 239 самолетов на двоих. Кроме них добровольно приостановят полеты Max 8 Ethiopian Airlines (осталось четыре таких судна) и Cayman Airways (два). Также к решению ограничить эксплуатацию новой модели Boeing 737 присоединился Вьетнам. Страна не разрешит своим авиакомпаниям летать на Мах 8, пока не будут выяснены причины катастрофы, цитирует ТАСС руководителя управления гражданской авиации Динь Вьет Тханга. Вьетнамские перевозчики не имеют в парке Мах, но VietJet Air заказала 100 судов серии, в том числе 20 Мах 8.

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Комментарии
artem01
20:59 11.03.2019
"Пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановить полеты на Boeing 737 Max не поступало», – сообщил представитель S7 Airlines. " - сразу хочется сдать все билеты на рейсы этой прекрасной компании после вот такого идиотского заявления. Так и видится компания Боинг, потратившая миллиарды долларов на разработку нового но почему то падающего!!!!!! самолета, которая раздает предписания не пользоваться ее продукцией. Хорошо наверное быть представителем авиакомпании S7. Зачем самому что то думать, вон пусть Боинг за нас думает,  ведь не дай бог что случится - Боинг за нас за авиакомпанию заступится и все сделает так , как будто ничего не случилось (воскресит людей к примеру!!!). Тот случай когда лучше молчать, чем сотрясать воздух чудовищными глупостями.
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