Все больше стран приостанавливают полеты лайнеров Boeing 737 Max 8

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11 марта, авиационные власти Китая и Индонезии заявили о временном запрете своим перевозчикам летать на Boeing 737 Max Jason Redmond / AP

В понедельник, 11 марта, авиационные власти Китая и Индонезии заявили о временном запрете своим перевозчикам летать на Boeing 737 Max 8. Это произошло после крушения 10 марта лайнера этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines, в котором погибло 157 человек, в том числе три пассажира-россиянина. 29 октября при похожих обстоятельствах, также во время взлета, разбился Boeing 737 Max 8 индонезийской Lion Air (189 погибших). У обеих катастроф есть схожие черты, гражданская авиация Китая имеет нулевой уровень терпимости к угрозам безопасности и строгий контроль над рисками, объяснил решение китайский регулятор.

Китайские авиакомпании, по данным ведомства, эксплуатируют 95 Boeing 737 Max 8. Индонезийским перевозчикам Lion Air и Garuda поставлено соответственно 14 и 1 такой лайнер, но в заказе еще 239 самолетов на двоих. Кроме них добровольно приостановят полеты Max 8 Ethiopian Airlines (осталось четыре таких судна) и Cayman Airways (два). Также к решению ограничить эксплуатацию новой модели Boeing 737 присоединился Вьетнам. Страна не разрешит своим авиакомпаниям летать на Мах 8, пока не будут выяснены причины катастрофы, цитирует ТАСС руководителя управления гражданской авиации Динь Вьет Тханга. Вьетнамские перевозчики не имеют в парке Мах, но VietJet Air заказала 100 судов серии, в том числе 20 Мах 8.