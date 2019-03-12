Крупнейшая пивоваренная компания России сменила президента

Леманну 52 года, он датчанин, работает в Carlsberg Group с 2003 г. Carlsberg Group

Пивоваренная компания «Балтика» (часть Carlsberg Group) сообщила о назначении Ларса Леманна новым президентом, а также исполнительным вице-президентом Carlsberg Group.

Леманну 52 года, он датчанин, работает в Carlsberg Group с 2003 г. Он занимал разные позиции в компании, включая должность вице-президента по коммерческим вопросам региона Восточная Европа, отвечал за подразделение, занимающееся экспортом, лицензионным производством и продажами в магазинах беспошлинной торговли. С 2016 г. он был гендиректором Carlsberg Malaysia. Для работы в «Балтике» Леманн переедет в Санкт-Петербург.

Прежний президент Яцек Пастушка, возглавлявший компанию с января 2015 г., будет отвечать с 1 мая 2019 г. в Carlsberg Group за регион Западная Европа. Под руководством Пастушки финансовые результаты в Восточной Европе стабилизировались, говорится в сообщении компании.

«Балтика» – крупнейшая пивоваренная компания в России. По данным Nielsen, ее доля на российском рынке в 2018 г. превысила 30%.

Восточная Европа для Carlsberg Group – самый маленький регион, на него приходится 21% операционной прибыли, говорится в отчете компании за 2018 г. Два основных рынка этого региона – Россия и Украина.