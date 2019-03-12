Что искали силовики на московских рынках

Полиция и Росгвардия несколько дней проверяют крупнейшие московские рынки Илья Питалев / РИА Новости

Полиция и Росгвардия несколько дней проверяют крупнейшие московские рынки. Среди возможных причин проверки называют поиск нелегальных мигрантов и криптовалютных ферм, а также драку и перестрелку сотрудников рынков.

Сотрудники правоохранительных органов во вторник обыскали один из крупнейших московских продовольственных рынков «Фуд сити» на Калужском шоссе, сообщают ТАСС и «Интерфакс». В операции принимают участие полиция и Росгвардия. ТАСС передает, что утром силовики блокировали территорию рынка и досматривали его сотрудников. Собеседник «Интерфакса» назвал возможной причиной обысков поиск нелегальных мигрантов и «иных скрытых нарушений».

В понедельник, 11 марта, силовики обыскали два других крупных московских рынка – «Садовод» и «Москва», задержаны несколько человек. О причинах их задержания полиция не сообщала. «Интерфакс» передавал, что причиной проверок могли стать конфликты между мигрантами, вспыхнувшие в Москве в предшествовавшие выходные. Как сообщал ТАСС, в ночь на 9 марта на Белореченской улице началась поножовщина и перестрелка из травматического оружия, один человек получил огнестрельное ранение в живот, три человека – ножевые ранения.

Все три объекта – торгово-ярмарочный комплекс «Москва», рынки «Садовод» и «Фуд сити» – принадлежат группе компаний «Киевская площадь», которой владеют миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев (состояние каждого, по оценке российского Forbes, – $3,3 млрд).

Сотрудники правоохранительных органов могли искать на территории рынков криптовалютные фермы, говорит собеседник «Интерфакса». В апреле 2018 г. директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов заявлял, что «Садовод», «Москва» и «Фуд сити» стали пионерами и лидерами криптовалютного рынка – покупают криптовалюту на большую часть выручки. Полупанов оценивал максимальный криптооборот в 600 млрд руб. в месяц. ЦБ практически не видит, чтобы эти средства зачислялись на счета банков, тревожился он, – и обещал направить информацию в правоохранительные органы.

Собеседники «Ведомостей» тогда называли главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве выходцев из Китая с «Садовода» и из торгового комплекса «Москва».

В октябре того же года ЦБ сообщил, что для обналичивания денег вместо банков стали активно использоваться оптово-розничные рынки (названия ЦБ не привел), где продажа наличных стала побочным бизнесом. Но регулятор не уточнял, о каких именно площадках идет речь.

Представитель Главного управления МВД по Москве сообщил «Ведомостям», что не располагает информацией о проверках миграционными органами МВД совместно с Росгвардией рынков «Садовод», «Москва» и «Фуд сити». Сотрудник правоохранительных органов назвал непосредственной причиной проверок постоянные массовые драки с участием персонала рынков – это привлекло внимание властей города.

Рынок работает в прежнем режиме, проверка прошла рано утром, заняла несколько часов, сообщил «Ведомостям» директор департамента стратегического развития «Фуд сити» Сергей Журавлев. Причины проверок он комментировать не стал – предложил обратиться в правоохранительные органы. «Сотрудниками полиции на объектах проводились оперативно-профилактические мероприятия. Службы объектов оказывали сотрудникам всемерное содействие. В настоящее время объекты работают в штатном режиме», – сообщила пресс-служба ГК «Киевская площадь».

Во вторник представитель ЦБ на запрос не ответил. Представитель «Садовода» от комментариев отказался; в «Москве» на запрос «Ведомостей» не ответили.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы на вопросы «Ведомостей» также не ответила.

В подготовке участвовали Алексей Никольский, Алена Сухаревская и Екатерина Бурлакова