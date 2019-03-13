Бизнес / Торговля и услуги

Совет Федерации отклонил закон о хостелах

Но верхняя палата парламента не имеет к нему претензий по существу, а хочет лишь сдвинуть срок вступления в силу на 2020 год

Совет Федерации 13 марта отклонил принятый ранее Госдумой закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Против документа проголосовал 151 сенатор, двое высказались за, четверо воздержались, уточняет ТАСС.

Закон предполагает запрет на использование жилых помещений в качестве гостиницы или любого другого средства временного размещения. Оказывать же гостиничные услуги можно будет лишь после перевода жилого помещения в нежилое, оснастив его отдельным входом и специальным оборудованием, следует из пояснительной записки к документу. В частности, в номерах должны быть система звукоизоляции, средства противопожарной безопасности, охранная сигнализация, сейфы для хранения денег и драгоценностей, средства для уборки и санитарной очистки.

Основная претензия сенаторов к принятому Госдумой закону – сжатые сроки вступления его в силу: 10 дней с момента официальной публикации, сказал «Ведомостям» руководитель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский. «Интересы жильцов на первом месте, но здравый смысл говорит о том, что бизнес не сможет адаптироваться к новым условиям за такой короткий срок», – объясняет собеседник «Ведомостей». Кроме того, на сайтах бронирования уже есть резервации хостелов на июнь-июль, обращает внимание Рязанский: «Как это все разрушить?»

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