«Сибур» готовится заплатить рекордные дивиденды

Выплаты акционерам по итогам 2018 года могут увеличиться почти на 40%

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, в 2018 г. составила 106,3 млрд руб. Екатерина Кузьмина / Ведомости

Совет директоров «Сибура» рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за 2018 г. в размере 33,8 млрд руб. С учетом выплаченных дивидендов за первое полугодие 2018 г. (11 млрд руб.) по итогам второго полугодия акционеры могут получить около 22,8 млрд руб.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, в 2018 г. составила 106,3 млрд руб., следует из отчета «Сибура». С учетом корректировки на убыток от курсовых разниц и неденежные доходы база для расчета дивидендов составила около 135,2 млрд руб. Исходя из этого 33,8 млрд руб. – минимальная возможная сумма выплат акционерам. Действующая дивидендная политика предполагает выплату дивидендов в размере не менее 25% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

В случае одобрения рекомендаций совета директоров суммарные дивиденды «Сибура» за 2018 г. будут на 38% выше, чем годом ранее (24,5 млрд руб.). Основные акционеры «Сибура» – Леонид Михельсон (48,5%) и Геннадий Тимченко (17%). По 10% принадлежит китайским Sinopec и Фонду Шелкового пути, еще около 14,5% акций компании – бывшему и действующему менеджменту компании.

Совет директоров компании 6 марта утвердил обновленную версию дивидендной политики – она предусматривает выплату акционерам не менее 35% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Дивиденды за 2019 г. будут рассчитываться уже исходя из обновленной политики.

«Завершение масштабного инвестиционного цикла и, как результат, ожидаемое увеличение денежного потока за счет запуска новых производственных мощностей создают устойчивую базу для повышения дивидендных выплат, – объяснил «Ведомостям» решение совета директоров представитель «Сибура». – Новая дивидендная политика отвечает долгосрочным планам компании и соответствует лучшим практикам на рынке».

При сохранении финансовых показателей на уровне прошлого года это может привести к росту абсолютного значения суммы дивидендов на 40%. Однако в полной мере эффект от этих изменений акционеры смогут ощутить не ранее 2020 г., что связано в первую очередь с завершением строительства «Запсибнефтехима».

«Запсибнефтехим» – нефтехимический комплекс общей мощностью около 2,2 млн т в год, который «Сибур» строит в Тобольске. Предполагается, что его запуск может увеличить мощности «Сибура» по производству полиэтилена и полипропилена более чем в два раза, а к EBITDA компании прибавить до 50% ($3,2 млрд в 2018 г.). Стоимость проекта компания оценивает примерно в $9 млрд.

Уже в первом полугодии 2019 г. «Сибур» рассчитывает завершить строительство комплекса и сосредоточиться на пусконаладочных работах. Но мгновенного экономического эффекта это не даст. Реально оценить влияние «Запсиба» на финансовый результат холдинга можно будет только после подведения результатов работы компании в 2020 г., говорил в феврале предправления «Сибура» Дмитрий Конов. При этом нагрузка с точки зрения капитальных затрат по проекту пока останется высокой (около $2,1 млрд в 2019–2020 гг.).

Кроме того, вместе с началом пусконаладочных работ «Запсиб» начнет генерировать операционные затраты, а его запуск станет переходным для «Сибура» с точки зрения изменения структуры бизнеса. Доля традиционно более маржинального нефтехимического сегмента вырастет, но уменьшится объем продаж в топливном сегменте. Для нового производства компании необходимо будет снять с экспорта около 2,7 млн т СУГов в год, около половины от всего объема их продаж в 2018 г. При этом EBITDA топливного сегмента в 2018 г. увеличилась почти на 34 млрд руб. (до 127 млрд руб.) и обеспечила более 63% EBITDA холдинга в целом (201 млрд руб.).