Metro пожертвует доходностью для восстановления бизнеса в России

Она установила скидки 10–15% за крупные закупки, не договорившись с поставщиками о снижении цен

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Падение продаж вынуждает Metro проявлять особую гибкость Евгений Разумный / Ведомости

Немецкая торговая компания Metro снова пересмотрела ценовую политику, рассказал ее представитель. Год назад Metro начала поощрять большие покупки, чтобы вернуть покупательский поток и поднять средний чек: для единичных покупок продуктов были установлены одни цены, для трех штук – меньшие, а для шести и более штук – еще более низкие. Предполагалось, что средняя скидка по всем типам закупок, в том числе товарными партиями для больших клиентов, составит около 30%.

Оказалось, что для мелкого опта эта схема не подходит. За девять месяцев мелкооптовые клиенты получали среднюю скидку 6,5%. Покупателям этого было недостаточно, признает представитель Metro. Компания в конце 2018 г. снова начала пересматривать подход, перестала учитывать в программе крупный опт, продолжает он: «К марту 2019 г. удалось обеспечить скидки 10% для закупок от трех единиц товара и 15% для покупок от шести единиц для большей части продовольственного ассортимента».