«Металлоинвест» снизил долговую нагрузку до минимума за восемь лет

Александр Рюмин / ТАСС

«Металлоинвест» (на 100% принадлежит USM Алишера Усманова) сообщил, что завершил 2018 г. со значительным ростом: выручка составила $7,2 млрд, EBITDA – $2,9 млрд, это соответственно на 15,3% и 38,4% больше, чем в 2017 г. Общий и чистый долг компании снизились на 8,9% и 17,2% соответственно – до $4 млрд и $3,4 млрд. «Металлоинвест» рассчитывает, что общий долг будет продолжать снижаться, сказал член совета директоров компании Павел Митрофанов: в перспективе – до $3 млрд, на 25% меньше, чем сейчас.

Отношение чистого долга к EBITDA составило 1,1. Последний раз такого низкого показателя компания достигала в 2011 г., продолжал Митрофанов, но восемь лет назад он был обусловлен преимущественно макроэкономическими факторами, сегодня же почти 40%-ный прирост EBITDA и снижение долговой нагрузки – частично заслуга менеджмента, который повышал операционную эффективность компании и увеличивал производство продуктов с высокой добавленной стоимостью. «Металлоинвест» – крупнейший в России производитель железной руды и крупнейший в мире производитель горячебрикетированного железа. В 2018 г. компания произвела 40,4 млн т железной руды, 27,7 млн т окатышей и 7,8 млн т горячебрикетированного железа.

Компания переориентируется на высокорентабельную продукцию, объяснил Митрофанов: в 2018 г. продажа железной руды как конечного продукта снизилась на 6% в натуральном выражении. В отчете сказано, что производство железной руды осталось тем же, что и в 2017 г., т. е. можно сделать вывод,что часть руды пошла на производство продукции с добавленной стоимостью.

Митрофанов настаивал, что «Металлоинвест» увеличил продажу продукции с добавленной стоимостью. В отчете компании указано, что в 2018 г. 41% выручки пришелся на различную сталь, 18% – на горячебрикетированное железо, 20% – на окатыши, это все как раз продукция с добавленной стоимостью. Меньше всего «Металлоинвест» заработал на чугуне (12%) и железной руде (7%). Для сравнения: в 2017 г. сталь принесла «Металлоинвесту» 40% выручки, горячебрикетированное железо – 14%, а железная руда – 11%. Доля чугуна и окатышей в выручке компании осталась неизменной.

Прошлый год был удачным для всех металлургов, констатирует аналитик «Атона» Андрей Лобазов, и «Металлоинвест» не стал исключением: хорошие финансовые результаты компании – во многом заслуга высоких цен и на сталь (за год цены выросли на 12%), и на железную руду (премии на физическую поставку окатышей выросли на 31%), говорит эксперт. «Металлоинвест» ожидает сохранения цен на железорудную продукцию на текущих уровнях – порядка $80 за тонну. Рост продаж продукции с высокой добавленной стоимостью внес заметный вклад в выручку компании, но главным фактором роста в прошедшем году все же была благоприятная ценовая конъюнктура, заключает Лобазов.

В 2018 г. «Металлоинвест» снизил капитальные затраты почти на 10% – они составили $441 млн. В 2019 г. капитальные затраты достигнут $550 млн, сказано в отчете. Покрываться они будут из операционного денежного потока, заключил Митрофанов.