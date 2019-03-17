Бизнес / ТЭК

Добыча нефти в Венесуэле упала на 25% с начала года

Проблемы страны могут привести к пересмотру сделки ОПЕК+, считают эксперты

За первые два месяца этого года объемы добычи нефти в Венесуэле упали более чем на 25%, следует из ежемесячного отчета ОПЕК. Среднесуточная добыча в феврале составила всего 1 млн барр./сутки (1,35 млн барр./сутки в 2018 г.). Для сравнения еще в 2017 г. Венесуэла добывала почти вдвое больше — 1,9 млн барр./сутки. – и по этому показателю занимала шестое место среди 15 стран, входивших в картель.

Глобальный рынок может продемонстрировать небольшой дефицит нефти во II квартале 2019 г., ожидает Международное энергетическое агентство (МЭА). Недостаток добычи может составить около 500 000 барр в сутки, ожидают аналитики агентства, а в качестве основной причины называют нестабильное положение в Венесуэле.

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