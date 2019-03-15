МЭА прогнозирует дефицит нефти в мире
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Мировой рынок скоро может столкнуться с дефицитом нефти, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в пятницу, 15 марта, в своем отчете: «Рынок может продемонстрировать скромный профицит [нефти] в I квартале 2019 г., прежде чем начнет переходить к небольшому дефициту во II квартале 2019 г.».
Недостаток нефти может составить около 500 000 барр в сутки из-за энергетических проблем в Венесуэле. Есть признаки того, что ситуация в стране улучшается, но энергетическая система по-прежнему слаба, отмечают эксперты агенства. В 2018 г. мировой спрос на нефть составил почти 98,8 млн барр./сутки, предложение – 99 млн барр./сутки (данные ОПЕК).
Из-за политического и экономического кризиса добыча нефти в Венесуэле снижается. В 2017 г. производство составляло 1,9 млн барр./сутки, в 2018 г. – уже 1,34 млн барр./сутки (данные ОПЕК). Сейчас добыча, до данным МЭА, стабилизировалось на уровне 1,2 млн барр в сутки. В начале марта в стране начались проблемы с подачей электричества. Блэкаут продолжался больше недели, из-за чего экспорт и добыча нефти были парализованы. Отгрузка нефти во всех портах страны была возобновлена 13 марта. При этом венесуэльская госкомпания PDVSA с конца января находится под санкциями США.
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