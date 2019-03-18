Крым перестал быть энергодефицитным

С вводом новых ТЭС общая установленная мощность в Крыму составила более 2 ГВт. Пресс-служба президента России

18 марта в Крыму введены в эксплуатацию две новые теплоэлектростанции общей мощностью 990 МВт – Таврическая в Симферополе и Балаклавская в Севастополе. Новые станции покрывают около 90% потребности полуострова в электроэнергии с учетом резервирования, сообщил представитель «Ростеха», которому через дочерний «Технопромэкспорт» принадлежат ТЭС. С их вводом общая установленная мощность в Крыму составила более 2 ГВт. Этого достаточно не только для покрытия потребностей региона с учетом планов по его развитию, но и при необходимости – для передачи в соседние регионы страны, цитирует ТАСС слова президента России Владимира Путина с церемонии открытия станций.

Строительство двух ТЭС началось в 2014 г. и стоило около $1,1 млрд. Первые очереди обеих станций были запущены в октябре 2018 г. На станциях установлены четыре газовые турбины, изготовленные «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) немецкого концерна Siemens. Они были сделаны по заказу «Технопромэкспорта» и предназначались для ТЭС в Тамани. Но после передачи заказчику турбины модернизировали и установили на крымских электростанциях. Siemens пытался признать недействительными договоры на поставку турбин и требовал вернуть оборудование. Однако российские суды не удовлетворили требования концерна. Siemens не имеет никакого отношения к вводу в эксплуатацию ТЭС в Крыму, сказал представитель компании: «Мы соблюдаем все нормы и правила экспортного контроля».

«Мы предприняли все возможные действия в правовом поле, чтобы признать недействительными договоры на поставку газовых турбин «Технопромэкспорту», однако мы не достигли ожидаемых результатов», – рассказал в декабре в интервью «Ведомостям» президент Siemens в России Александр Либеров. После скандала с поставкой турбин в Крым в компании ввели дополнительные меры контроля, согласно которым энергетическое оборудование может быть установлено только на станциях, предусмотренных контрактом, устанавливать его могут специалисты Siemens или авторизованные подрядчики.

В январе 2018 г. минфин США ввел санкции в отношении «Технопромэкспорта» и компании «Силовые машины» Алексея Мордашова, которая является миноритарным акционером СТГТ.

По данным «Системного оператора», в 2018 г. максимальная мощность потребления в Крыму составила около 1,4 ГВт. До 2014 г. практически вся электроэнергия поступала в Крым с Украины. В марте 2014 г. полуостров вошел в состав России. В декабре поставки электричества с Украины были прекращены. На тот момент в регионе работали четыре ТЭЦ общей мощностью 162 МВт с высокой степенью износа. Полуостров получал электроэнергию из России через энергомост по дну Керченского пролива. Также в регион поставили три мобильные станции общей мощностью около 400 МВт.

Новые станции ежегодно будут получать около 13 млрд руб. платежей за мощность, подсчитал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. После ввода новых ТЭС из Крыма могут быть вывезены мобильные электростанции, а поставка электроэнергии от новых ТЭС будет снижать стоимость электроэнергии на оптовом рынке в соседних регионах, считает Пикин: «Мы уже видим снижение цены, но о глобальном влиянии говорить пока рано. Оно станет понятно летом в пик сезона».