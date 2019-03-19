Группа «Черкизово» возвращается на биржу

Евгений Одиноков / РИА Новости

Один из крупнейших в России производителей мяса – группа «Черкизово» объявила о намерении разместить акции на Московской бирже. Бумаги инвесторам предложит как сама компания – ей принадлежит 6,6% казначейских акций, – так и ее акционеры. Часть полученных средств последние направят на приобретение акций допэмиссии «Черкизово», которое состоится после SPO.

Группа «Черкизово» – лидер по производству мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины. Среди ее брендов – «Петелинка», «Куриное царство», «Черкизово», «Пава-Пава». В 2018 г. выручка «Черкизово» увеличилась на 13% до 102,6 млрд руб., чистая прибыль – вдвое до 12 млрд руб.

82,1% «Черкизово» контролирует семья ее основателя Игоря Бабаева, говорится в сообщении компании, в том числе сыновья Сергей и Евгений Махайловы (по 26,3%) и бывшая cупруга Лидия Михайлова (14,4%), и организованный в интересах семьи фонд LM Family Trust (15,1%). Из списка аффилированных лиц компании на 31 декабря 2018 г. следует, что Лидия Михайлова владеет 29,6% акций. 8% принадлежит испанской сельскохозяйственной компании GrupoFuertes. Еще 2,4% – в свободном обращении, но сделок с ними на Московской бирже проходит совсем немного.

Точных параметров предстоящего размещения компания не раскрывает. Она лишь сообщила, что по итогам всей сделки рассчитывает получить $200 млн, количество акций в свободном обращении вырастет до 25%, а семья Михайловых сохранит контроль над группой.

Полученные «Черкизово» деньги пойдут на общекорпоративные цели, в том числе на погашение долга и потенциальные приобретения. На конец 2018 г. ее чистый долг превышал 58,6 млрд руб. – за год он вырос на 20,5%.

Сколько рассчитывает получить семья Михайловых, «Черкизово» не сообщает.

Организаторы сделки – Goldman Sachs, «Сбербанк CIB» и лондонский филиал UBS.

Год назад «Черкизово» уже предпринимало попытку провести SPO, однако из-за волатильности рынка отказалось от размещения. Тогда компания планировала привлечь не менее $150 млн, а семья Михайловых рассчитывала получить даже больше.

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