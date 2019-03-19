Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4777 от 20.03.2019 под заголовком: ТМК верит в «Газпром»

Пик падения на рынке труб большого диаметра пройден

Новые проекты «Газпрома» поддержат спрос на нынешнем уровне в ближайшие четыре года, рассчитывает ТМК

Спрос на трубы большого диаметра (ТБД), которые используются для строительства магистральных трубопроводов, в 2019–2022 гг. сохранится на уровне 1,9–2,1 млн т. Это следует из презентации Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского ко дню инвестора. По данным ТМК, в 2018 г. потребление труб выросло на 25% примерно до 2 млн т.

Основным покупателем труб, как и прежде, будет «Газпром» – на него придется 63–66% общих отгрузок. На долю второго крупнейшего потребителя – «Транснефти» придется чуть более 10%. Как пояснил на дне инвестора директор по маркетингу ТМК Сергей Алексеев, стабильный спрос будет обеспечен благодаря проектам «Газпрома»: газопроводам «Сила Сибири», Бованенково – Ухта 3, Ухта – Торжок 3, «Сила Сибири – 2», Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Для увеличения пропускной способности последнего на 20 млрд куб. м требуется проложить 353 км труб от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. Эта часть газопровода должна быть запущена в 2020 г. Для ее строительства потребуется 255 000 т труб уже в 2019 г., и ТМК в ноябре прошлого года выиграла этот тендер. По остальным проектам тендеры на поставку еще не проводились.

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