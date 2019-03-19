Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4777 от 20.03.2019 под заголовком: Размещение на птичьих правах

«Черкизово» вернулось к планам провести SPO

Компания привлечет по меньшей мере $200 млн

Группа «Черкизово» объявила о намерении разместить акции на Московской бирже. Бумаги предложит как сама компания – ей принадлежит 6,6% акций, – так и ее акционеры. Часть полученных средств акционеры направят на приобретение акций допэмиссии «Черкизово», которое состоится после SPO.

82,1% «Черкизово» контролирует семья ее основателя Игоря Бабаева, 8% – испанская сельскохозяйственная Grupo Fuertes. Еще 2,4% торгуется на Московской бирже, но сделок с ними немного.

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