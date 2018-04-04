Один из крупнейших в России производителей мяса – ГК «Черкизово» объявила о намерении разместить акции на Московской бирже
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Один из крупнейших в России производителей мяса – ГК «Черкизово» объявила о намерении разместить акции на Московской бирже (SPO). Бумаги инвесторам предложат основной акционер – семья ее основателя Игоря Бабаева – и 100%-ная «дочка» «Черкизово» – АПК «Михайловский» (6,6%). Кроме того, после размещения «Черкизово» может провести дополнительную эмиссию акций, которую по цене SPO выкупит семья Бабаева.
Точный размер пакета, который будет предложен инвесторам, компания не раскрыла. Она лишь сообщила о планах семьи Бабаева «сохранить за собой стратегический контроль над компанией». «Черкизово» может получить около $150 млн с учетом запланированной после сделки допэмиссии. Деньги пойдут на общекорпоративные цели, включая погашение долгов и потенциальные приобретения, пишет компания. На конец 2017 г. ее чистый долг превышал 48,6 млрд руб. Доход семьи Бабаева от размещения за вычетом затрат на допэмиссию будет выше. Итого инвесторам будут предложены бумаги на сумму свыше $300 млн.
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