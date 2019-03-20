Владелец «Пятерочек» сократил чистую прибыль почти на 9% за год

Наташа Шарапова / Ведомости

Чистая прибыль крупнейшего в стране продовольственного ритейлера X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») за 2018 г. сократилась на 8,8% год к году до 28,6 млрд руб. при росте выручки на 18,3% до 1,53 трлн руб. Ритейлер раскрыл результаты по МСФО.

Скорректированная EBITDA выросла на 10,8% до 109,9 млрд руб., ее рентабельность снизилась с 7,7% до 7,2% в 2018 г. Компания связала это с ростом расходов на персонал, аренду и коммунальных расходов в равных пропорциях.

За 2018 г. коммерческие, общие и административные расходы X5 (за вычетом расходов на амортизацию и обесценение и долгосрочную программу мотивации топ-менеджмента) выросли на 91 б. п. г-к-г и составили 17,7% от выручки, сказано в сообщении ритейлера. Компания стала тратить больше на персонал, так как скорректировала систему мотивации сотрудников в магазинах «в соответствии с рыночными тенденциями», говорится там же.

X5 работала в условиях низкой инфляции и слабого потребительского спроса, реальные доходы потребителей не росли почти весь год, приводятся в ее сообщении слова главного исполнительного директора ритейлера Игоря Шехтермана. «Рыночная доля по выручке выросла до 10,7%, несмотря на снижение темпов открытия магазинов для обеспечения сбалансированного роста», – подчеркнул он. Как следует из данных годового отчета Х5 и оценки Infoline, доля ее ближайшего конкурента, «Магнита», – 7.7%.

Исходя из финансовых результатов за 2018 г., наблюдательный совет X5 рекомендовал выплатить 25 млрд руб. дивидендов, или 87,3% чистой прибыли компании, говорится в ее сообщении. Предложение должны одобрить акционеры на общем собрании 10 мая. Это будут вторые годовые дивиденды в истории X5; за 2017 г. компания выплатила акционерам 21,6 млрд руб., что соответствует 69% чистой прибыли по МСФО за год.

Ранее о финансовых результатах за прошлый год отчитался ближайший конкурент X5 – краснодарский «Магнит». Его чистая прибыль за 2018 г. сократилась на 4,9% до 33,8 млрд руб. Годовая EBITDA уменьшилась на 2% до 89,8 млрд руб., рентабельность этого показателя сократилась с 8 до 7,3%.

«Магнит» старается восстановить рост бизнеса и приток покупателей, и к концу 2018 г. стали заметны первые позитивные изменения: в октябре – декабре впервые за два года его сопоставимая выручка не упала, а немного выросла – на 0,6%. Но по размеру выручки Х5 по-прежнему далеко впереди: продажи «Магнита» за полный 2018 г. составили 1.2 трлн руб.

Осенью 2018 г. менеджмент X5 раскрывал планы роста сети на 2019 г. – около 2000 точек. Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман пояснял в интервью «Ведомостям» в начале марта, что ритейлер ориентируется на несколько факторов, среди них – слабый спрос потребителей и бурный рост торговых сетей в целом за последние годы. «Сегодня наша основная задача – обеспечить рост за счет увеличения продаж с квадратного метра», – подчеркивал он.

Основной формат X5 – магазины у дома «Пятерочка» – снова обновляют «ценностное предложение покупателю» (customer value proposition, CVP), чтобы нарастить продажи с 1 кв. м, рассказал Шехтерман. По его словам, в «Пятерочке» создан «офис трансформации», его цели – повышение эффективности, обновление CVP, омниканальной стратегии, региональной концепции магазинов у дома. «Необходимо заново, не побоюсь этого слова, покорить Москву, – подчеркивал Шехтерман. – В Москве очень высокая конкуренция и со стороны традиционных конкурентов «Пятерочки», и со стороны специализированных сетей. Я считаю, что мы этот рынок немного упустили. И сейчас в «Пятерочке» идет работа как раз над тем, чтобы найти конкурентное преимущество в формате магазина у дома в Москве».