Delivery Club поставил цель удвоить выручку за 2019 год

Но «Яндекс.Еда» намерена за этот год сместить его с первого места на рынке

Delivery Club – крупнейший сервис заказа из кафе и ресторанов в России Евгений Разумный / Ведомости

Среди российских сервисов доставки еды из ресторанов ужесточится конкуренция: оба лидера рынка прогнозируют на этот год взрывной рост своего бизнеса.

Лидер рынка – сервис доставки еды из кафе и ресторанов Delivery Club – удвоит выручку за 2019 г., рассказал «Ведомостям» гендиректор сервиса Андрей Цыценко. За I квартал 2019 г. выручка Delivery Club выросла более чем на 100%, говорит его руководитель. По его словам, этот темп сохранится в течение года. А в марте Delivery Club обработает 2 млн заказов еды, его выручка достигнет 340 млн руб.

За весь 2018 г. выручка принадлежащего Mail.ru Group сервиса доставки еды выросла на 48% до 1,9 млрд руб. К концу годы темпы роста были выше среднегодовых: так, в IV квартале 2018 г. выручка увеличилась на 71% до 646 млн руб. Пока доставка еды приносит небольшую часть выручки группе: за 2018 г. выручка всей Mail.ru Group выросла на 32,5% до 66,1 млрд руб.

Delivery Club рассчитывает, что росту бизнеса вдвое помогут маркетинговые кампании, рост числа собственных курьеров, развитие доставки из сетей быстрого питания (Delivery Club начал работать с KFC и McDonald’s только в этом году), подключение новых ресторанов и запуск в новых городах.

Сервис не раскрывает точного числа собственных курьеров на данный момент, говорит Цыценко: «Но план роста их числа в 2019 г. – примерно в пять раз». Сейчас Delivery Club работает в 107 российских городах, за год план выйти еще в 50 новых.

Помимо этого, сервис намерен запустить новое приложение для курьеров с программой лояльности для них и приложение для ресторанов, которое позволит им управлять своим меню для сервиса, добавляет представитель сервиса доставки.

Delivery Club – крупнейший сервис заказа из кафе и ресторанов в России. На начало 2018 г., по оценке UBS, его доля составляла 80% рынка. Ближайший конкурент – «Яндекс.Еда», которая была создана на основе купленного «Яндексом» сервиса Foodfox в конце 2017 г., и Uber.Eats, который компания получила после объединения бизнеса с российским Uber.

Гендиректор «Яндекс.Еды» Максим Фирсов говорит, что сервис планирует в течение года выйти в лидеры по доставке еды из ресторанов в России. «По нашим оценкам, с сентября 2018 г. “Яндекс.Еда” – крупнейший сервис доставки еды в Москве и по выручке, и по количеству заказов», – уверяет он. Представитель Delivery Club утверждает, что у его сервиса сохраняется лидерство на московском рынке с долей 60%.

«Яндекс. Еда» хочет в этом году «еще больше инвестировать в развитие» и продолжать «агрессивно расти по заказам и в выручке», говорит Фирсов. Комиссионная выручка «Яндекс.Еды» за февраль 2019 г., умноженная на 12, составила 2,7 млрд руб., добавляет Фирсов (это показатель run rate, он используется для прогнозирования плана продаж). «Это более 80% аналогичного показателя ближайшего конкурента», – считает он.

Среди планов «Яндекс.Еды» – внедрение фирменной доставки в регионах. «Эта бизнес-модель позволяет значительно лучше контролировать скорость, качество доставки и в итоге – качество всего сервиса в целом», – объясняет он. Сервис работает в 24 городах, в 13 из них – собственная доставка, продолжает Фирсов: «В ближайшее время планируем запустить эту модель во всех городах-миллионниках и в нескольких городах с меньшим населением (от 500 000 человек)».

Другое направление инвестиций «Яндекс.Еды» – технологии и продукт. Сейчас среднее время доставки еды у этого сервиса, по данным Фирсова, – 32 минуты. «Мы считаем, что этот показатель можно снизить, в том числе и за счет умных алгоритмов логистики и ценообразования. Чем он ниже – тем чаще и охотнее люди заказывают еду. То есть время доставки напрямую влияет на объем рынка в целом», – полагает он.

Представитель Delivery Club считает, что в России происходит «культурный сдвиг»: «Все больше людей будут выбирать доставку еды, домашняя еда постепенно будет становится элитарной. Это происходит из-за роста скорости доставки и роста популярности агрегаторов доставки. В этом мы очень похожи на рынок Китая, который проходил тот же пусть последние четыре года».