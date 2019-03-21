«Мечел» заработал 30,5 млрд рублей на реструктуризации долгов

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Уже в начале 2019 г. ВТБ предоставил «Мечелу» кредитную линию в евро Максим Стулов / Ведомости

«С таким высоким долгом компании трудно двигаться вперед», – говорил в июне 2018 г. генеральный директор «Мечела» Олег Коржов, выступая перед акционерами. Его реструктуризацию он назвал одной из основных задач компании, решение которой позволит сосредоточиться на глубокой оптимизации производства и повышении его эффективности. К концу 2018 г. «Мечел» реструктурировал 92% долга (всего 423 млрд руб. по итогам 2018 г.), следует из опубликованной компанией финансовой отчетности по МСФО. Сейчас 87% долга приходится на долю российских госбанков, 64% – на рублевые займы. Обязательства «Мечела» по процентам на 31 декабря 2018 г. составили 7,8 млрд руб. (20,5 млрд на 31 декабря 2017 г.).

Уже в начале 2019 г. ВТБ предоставил «Мечелу» кредитную линию в евро со сроком погашения в апреле 2022 г. Она была использована компанией для выкупа задолженности по синдицированному предэкспортному кредиту в $1 млрд, который «Мечел» привлек в 2012 г. Выкуп осуществлялся с дисконтом, уточнил представитель компании. Кроме того, речь идет не о полном погашении задолженности: договоренность была достигнута с 75% кредиторов, сообщала компания в декабре 2017 г.