Чиновники упростят жизнь импортерам и производителям алкоголя

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Нынешний закон вынуждает производителей алкоголя переплачивать сотни миллионов рублей Евгений Разумный / Ведомости

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов поручил до 1 июня подготовить изменения в закон о регулировании рынка алкоголя, касающиеся правил маркировки. Проработать вопрос должны Минфин, Федеральная таможенная служба (ФТС), Минтранс и Росалкогольрегулирование (РАР). «Ведомости» ознакомились с текстом поручений; их наличие и суть подтвердил представитель Минфина. РАР получило документ, сообщил представитель службы.

Силуанов предлагает отменить обеспечение для использования алкогольных марок по назначению, сказано в документе. Сейчас, чтобы получить марки, компании представляют в РАР банковскую гарантию, которая стоит в среднем 2–3% от суммы гарантии, т. е. 3–4 руб. с бутылки, описывает порядок президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Но гарантия за марку не единственная, по его словам: производитель должен представить в налоговую другую гарантию – на приобретение спирта для производства алкоголя, это еще 3–4 руб. с бутылки. Такое задвоение обходится крупной компании в сотни миллионов рублей в год, резюмирует Косарев. При наличии гарантии в пользу ФНС вторая, на марки, при строжайших системах учета «абсолютно избыточная мера», согласен президент «Ладога дистрибьюшен» Вениамин Грабар.