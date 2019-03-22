Чиновники упростят жизнь импортерам и производителям алкоголя
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов поручил до 1 июня подготовить изменения в закон о регулировании рынка алкоголя, касающиеся правил маркировки. Проработать вопрос должны Минфин, Федеральная таможенная служба (ФТС), Минтранс и Росалкогольрегулирование (РАР). «Ведомости» ознакомились с текстом поручений; их наличие и суть подтвердил представитель Минфина. РАР получило документ, сообщил представитель службы.
Силуанов предлагает отменить обеспечение для использования алкогольных марок по назначению, сказано в документе. Сейчас, чтобы получить марки, компании представляют в РАР банковскую гарантию, которая стоит в среднем 2–3% от суммы гарантии, т. е. 3–4 руб. с бутылки, описывает порядок президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Но гарантия за марку не единственная, по его словам: производитель должен представить в налоговую другую гарантию – на приобретение спирта для производства алкоголя, это еще 3–4 руб. с бутылки. Такое задвоение обходится крупной компании в сотни миллионов рублей в год, резюмирует Косарев. При наличии гарантии в пользу ФНС вторая, на марки, при строжайших системах учета «абсолютно избыточная мера», согласен президент «Ладога дистрибьюшен» Вениамин Грабар.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}