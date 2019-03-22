ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд

ТАСС

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского объявила в пятницу, 22 марта, о подписании соглашения с итальянским производителем труб Tenaris о продаже 100% акций своей американской «дочки» IPSCO Tubulars. Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд. Предправления ТМК Дмитрий Пумпянский подчеркнул, что сделка совершена на выгодных условиях и соответствует стратегии компании по монетизации международных активов. Его слова приведены в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже. Сразу после публикации новости о сделке акции компании подорожали на 11%, капитализация ТМК составила $765,8 млн.

«Это хорошая сделка. Если ТМК направит полученные средства на погашение долга, то соотношение чистого долга к EBITDA снизится с 3,7 до 2,9 с учетом финансового лизинга, – рассчитывает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. – Если же показатели российского дивизиона в этом году будут хорошими, то долговая нагрузка может снизиться и до 2,5».

Компания неоднократно заявляла, что рассматривает возможность проведения IPO американского дивизиона. Для IPO цена акции составляла $20–23, всего компания собиралась продать 23–25 млн акций на $465–535 млн, напоминает Ализаровская. Всего у IPSCO Tubulars в обращении 60,8 млн акций, то есть для IPO компанию оценивали в $1,216–1,398 млрд. «Tenaris покупает с дисконтом, так как всего ТМК получит от сделки $939 млн», – констатирует эксперт. TMK IPSCO продается без долга, но с учетом $270 млн оборотных средств.

Североамериканский дивизион ТМК состоит из 10 заводов в США и двух в Канаде. IPSCO производит сварные и бесшовные трубы из углеродистой стали преимущественно для нефтегазовой отрасли, а также трубы с премиальными резьбовыми соединениями семейства Ultra и нефтепромысловый инструмент. ТМК приобрела IPSCO в 2008 г., агентство Bloomberg оценивало покупку в $1,18 млрд. На долю IPSCO в 2018 г. пришлось 26,5% в структуре выручки ТМК ($1,349 млрд из $5,099 млрд) и 23,4% в структуре EBITDA ($164 млн из $700 млн).

Представитель ТМК заявил, что ключевые цели продажи – монетизация международного бизнеса и снижение долговой нагрузки. Он отметил, что планов по продаже европейских активов у компании нет, но возможность проведения IPO по-прежнему рассматривается. Европейский дивизион включает предприятия, расположенные в Румынии: трубный завод TMK-ARTROM и металлургический комбинат TMK-RESITA. Заводы производят трубы промышленного назначения и стальную заготовку.

«Ведомости» направили запрос представителю Tenaris.