Бизнес / Торговля и услуги

Thomas Cook с турецким партнером выкупят российского туроператора «Библио-глобус»

Общие выплаты по сделке могут составить до 9,5 млрд рублей

Британская туристическая компания Thomas Cook договорилась о сделке с российским туроператором «Библио-глобус». Сообщение об этом размещено на сайтах Лондонской фондовой биржи и британской компании.

Для сделки будет создано совместное предприятие между Thomas Cook и ее турецким партнером, туристическим агентством Sarpedon Travel. Sarpedon Travel основана в 2009 г. и, по собственным данным, является ведущим туристическим агентством Турции. Опрошенные «Ведомостями» туроператоры называют эту фирму принимающей стороной Thomas Cook в Турции.

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