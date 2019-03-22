Thomas Cook с турецким партнером выкупят российского туроператора «Библио-глобус»
Общие выплаты по сделке могут составить до 9,5 млрд рублей
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По условиям сделки, Ionic Invest купит 100% «Библио-глобуса»
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Британская туристическая компания Thomas Cook договорилась о сделке с российским туроператором «Библио-глобус». Сообщение об этом размещено на сайтах Лондонской фондовой биржи и британской компании.
Для сделки будет создано совместное предприятие между Thomas Cook и ее турецким партнером, туристическим агентством Sarpedon Travel. Sarpedon Travel основана в 2009 г. и, по собственным данным, является ведущим туристическим агентством Турции. Опрошенные «Ведомостями» туроператоры называют эту фирму принимающей стороной Thomas Cook в Турции.
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