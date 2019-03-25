Босов просит у Путина приоритетный доступ к БАМу и Транссибу

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Угольщики мечтают «с мигалкой» провозить свои грузы на Дальний Восток Евгений Разумный / Ведомости

Совладелец «Сибантрацита» и «Востокугля» Дмитрий Босов 11 марта написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил предоставить группе «Сибантрацит» приоритетный доступ к БАМу и Транссибу на 25 лет для перевозки 50 млн т своих грузов в год. Взамен «Востокуголь» готов за собственные средства (без привлечения софинансирования) и за пять лет построить второй Северомуйский тоннель. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил топ-менеджер РЖД и два собеседника в угольных компаниях – конкурентах «Сибантрацита».