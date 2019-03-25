Utair попросил банки списать более 30 млрд рублей долгов

Статья опубликована в № 4780 от 25.03.2019 под заголовком: Utair просит списания

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Utair без поддержки банков рискует больше никогда не взлететь Utair

21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода. Авиакомпания попросила полностью списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката – по ним она должна, по состоянию на 14 февраля 2019 г., 23,7 млрд и 15,4 млрд руб. соответственно. Это «Ведомостям» рассказали сотрудники двух банков-кредиторов и подтвердил человек, близкий к Utair.

Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза». Никаких списаний по этим долгам перевозчик не предлагает, рассказали сотрудники банков.