Utair попросил банки списать более 30 млрд рублей долгов
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21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода. Авиакомпания попросила полностью списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката – по ним она должна, по состоянию на 14 февраля 2019 г., 23,7 млрд и 15,4 млрд руб. соответственно. Это «Ведомостям» рассказали сотрудники двух банков-кредиторов и подтвердил человек, близкий к Utair.
Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза». Никаких списаний по этим долгам перевозчик не предлагает, рассказали сотрудники банков.
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