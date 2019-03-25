Темпы роста выручки группы «Мать и дитя» замедлились

Евгений Разумный / Ведомости

Головная компания частной сети клиник «Мать и дитя» – MD Medical Group Investments (MDMG) сообщила об увеличении выручки по МСФО в 2018 г. на 9% до 14,9 млрд руб. Темпы роста замедлились: в 2017 г. выручка группы увеличилась на 13%, а годом ранее – на 28%.

«Мы продолжили увеличивать выручку шестой год подряд с момента нашего IPO в 2012 г.», – комментирует результаты генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер. В то же время чистый долг (2,9 млрд руб.) по итогам года вырос на 43%. Это связано с финансированием строительства госпиталей, поясняет Курцер. Речь идет о завершении строительства госпиталей в Самаре и Тюмени и закупке для них оборудования, а также о начале строительства второй очереди госпиталя в Лапине и госпиталя в Санкт-Петербурге. Компания сохраняет прочное финансовое положение, по словам Курцера, отношение чистого долга к EBITDA остается на комфортном для компании уровне 0,7 на конец 2018 г.

Основным фактором роста операционных показателей Курцер называет увеличение загрузки региональных госпиталей. «Рост числа родов на 7% за счет значительного вклада региональных госпиталей на фоне снижения рождаемости в целом по стране», – отмечает он. По данным Росстата, рождаемость в России снизилась более чем на 5% в 2018 г.

EBITDA выросла на 4% до 4,3 млрд руб., что обеспечило рентабельность по EBITDA на уровне 29%. На рост EBITDA существенно повлияло увеличение загрузки госпиталей в Новосибирске и Уфе, поясняет Курцер.

В планах компании на 2019 г. развитие многопрофильных клиник. А также открытие госпиталя в Тюмени (апрель 2019 г.). Сегодня в сеть «Мать и дитя» входит 41 медучреждение, включая пять госпиталей и 36 клиник, в 23 регионах России.

Прогноз выручки и чистой прибыли на 2019 г. группа не предоставила.