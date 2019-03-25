Лесопромышленный холдинг АФК «Система» впервые получил чистый убыток

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Полученный холдингом в 2018 г. чистый убыток представитель компании объяснил масштабной инвестпрограммой Segezha Group

По итогам 2018 г. лесопромышленный холдинг Segezha Group, входящий в АФК «Система», получил 0,5 млрд руб. чистого убытка впервые с момента публикации консолидированной отчетности, т. е. с 2015 г. Это следует из данных, которые привел представитель Segezha Group. Остальные основные показатели улучшились. Выручка выросла на четверть до 54,4 млрд руб., операционная прибыль удвоилась более чем до 8 млрд руб., показатель OIBDA увеличился почти на 80% до 12,9 млрд руб.

Выручка выросла благодаря увеличению продаж и цен реализации бумаги, пиломатериалов и бумажных мешков, комментирует представитель Segezha Group. Помогло также ослабление курса рубля к евро на 12% и доллару на 7,5% год к году, добавляет он. Рост OIBDA в основном обеспечил выход на полную мощность новой бумагоделательной машины на Сегежском ЦБК (Карелия), заработавшей в конце 2017 г., добавляет собеседник. А полученный холдингом в 2018 г. чистый убыток представитель объяснил масштабной инвестпрограммой Segezha Group. Соответственно, сказываются процентные расходы на обслуживание кредитов и курсовая разница (переоценка валютных расходов), отмечает он. Чистый долг, по оценке холдинга, вырос в прошлом году почти на 15% до 38,5 млрд руб. (по отношению к OIBDA – снизился с 4,6 до 3). Планирует ли Segezha Group получить чистую прибыль по итогам 2019 г., представитель не сказал. Сейчас главная цель – дальнейшее наращивание показателя OIBDA, подчеркивает он.