Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4781 от 26.03.2019 под заголовком: Шампанскому набивают цену

Минфин предложил повысить цену на шампанское

Ведомство рассчитывает на снижение подделок игристых вин

Минфин предложил повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино и шампанское с 164 до 207 руб. за бутылку 0,75 л. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале regulation.gov.ru. Также предложено увеличить цену продажи производителем – с 115 до 143 руб. и оптовой компанией – с 133 до 172 руб. Необходимость повышения цен авторы проекта объясняют ростом затрат.

Впервые минимальные цены на игристое вино появились в России летом 2016 г. с целью решить проблему контрафакта. Такая продукция, сделанная не по ГОСТу, продавалась в рознице по 100 руб. – добросовестным производителям трудно было с ней конкурировать. До введения минимальной цены доля контрафакта достигала 40%, теперь сократилась до 15%, напоминает директор Ассоциации производителей игристых вин Алан Соколов. Помимо игристых вин МРЦ в России действует на водку, коньяк и бренди.

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