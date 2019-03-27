Главный магазин «Детского мира» откроется в доме-«книжке» на Новом Арбате

Бывший флагман на Воздвиженке будет закрыт Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейший российский продавец товаров для детей «Детский мир» определился с местом под флагманский магазин. Он откроется на Новом Арбате в бывшем торговом центре «Валдай», говорится в сообщении компании. Инвестиции в покупку недвижимости и открытие нового флагмана составят около 1 млрд руб.

Помещение куплено у компании «Евромагазин 21 век» – структуры Сбербанка, сообщил «Детский мир». Площадь помещения – более 3600 кв. м.

На начало 2019 г. в сеть группы «Детский мир» входило 673 магазина. Крупнейшие владельцы ритейлера – АФК «Система» Владимира Евтушенкова (52,10%) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) (14,03%).

Своего центрального и самого известного магазина на Лубянке «Детский мир» лишился в 2008 г. Тогда его закрыли на реставрацию и реконструкцию, а после это магазин сменил владельца – из-за кризиса 2008-2009 гг. здание перешло от АФК «Система» к ВТБ: в апреле 2009 г. АФК «Система» продала банку ВТБ всего за 60 руб. контрольный пакет девелопера «Система-галс». После реконструкции магазин открылся под названием «Центральный детский магазин на Лубянке», а его якорным арендатором стал продавец товаров для детей Hamleys.

В 2014 г. «Детский мир» открыл флагманский магазин в здании Военторга на Воздвиженке, но не оставлял идеи найти более выгодную локацию в центре Москвы. Ритейлер рассматривал возможность съехать с Воздвиженки и открыть магазин рядом с Красной площадью, в торговой галерее «Модный сезон», или занять площади ритейлера одежды Podium market. Но сделки не состоялась.

«Бывший флагман на Воздвиженке будет закрыт одновременно с открытием нового магазина», – уточнил представитель «Детского мира».

Открытие флагманского «Детского мира» на Новом Арбате запланировано на второе полугодие 2019 г. «Я убежден, что многолетний опыт работы «Детского мира» […] позволит нам создать уникальный магазин для детей, который войдет в число достопримечательностей столицы», – заявил гендиректор группы компаний «Детский мир» Владимир Чирахов.

В дальнейшем «Детский мир» будет открывать новые магазины преимущественно на арендуемых площадях, уточняется в сообщении компании.