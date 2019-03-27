Владимир Потанин хочет продолжить спор с Олегом Дерипаской

Евгений Разумный / Ведомости

Президент и основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин (через структуры «Интерроса» ему принадлежит 34,6% акций) планирует начать переговоры с UC Rusal о снижении дивидендов. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

«Учитывая потребность в инвестициях, дивиденды должны быть пересмотрены в сторону понижения», – цитирует агентство Потанина. Однако до 2023 г., в соответствии с акционерным соглашением «Норникеля», компания не может менять дивидендную политику без согласия всех акционеров. А после снижения из-за санкций роли Олега Дерипаски в управлении UC Rusal теперь непонятно, кто принимает ключевые решения в компании: для UC Rusal, как и для любой другой компании, потеря влияния владельца – это управленческий шок, отметил Потанин.

Дивидендная политика «Норникеля» предполагает выплату 60% от EBITDA, если долговая нагрузка ниже 1,8, если же она достигает 2,2 – то акционерам полагается 30% EBITDA. Соотношение чистый долг/EBITDA в конце 2018 г. снизилось до 1,1.

Потанин много лет спорит с бывшим основным владельцем UC Rusal. Они не могут договориться, что лучше: финансировать новые инвестпроекты «Норникеля» (Быстринский ГОК, СП с «Русской платиной») или платить высокие дивиденды. В 2018 г. компания направила на инвестиции $1,6 млрд. Это на 22% меньше, чем в 2017 г., так как компания завершила строительство Быстринского ГОКа и реконфигурацию ряда производственных активов. На 2019 г. прогноз по инвестициям – $2,2–2,3 млрд, следует из материалов «Норникеля».

В 2018 г. спор перенесся в Высокий суд Лондона. В начале 2018 г. структура Потанина хотела купить у Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова 3,99% акций «Норникеля» (всего у нее было 6%). Его структура купила было 2,1% акций «Норникеля» у Crispian, но UC Rusal решила, что сделка противоречит акционерному соглашению, и оспорила ее в суде. Высокий суд это подтвердил, и пакет вернулся к Crispian.

Дерипаска был основным владельцем UC Rusal. В апреле прошлого года американские власти внесли российского бизнесмена и восемь подконтрольных ему компаний в санкционный список. В начале года американские власти отменили санкции против трех компаний российского бизнесмена. Ради этого Дерипаска отказался от контроля над основой своего бизнеса – группой En+ и UC Rusal.

В случае с «Норникелем» всегда стоит помнить о вечном противостоянии мажоритратиев компании: Потанина, который хочет наращивать инвестиционную программу, и Дерипаски, который стремится получить как можно больше дивидендов для обслуживания долгов UC Rusal, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Сергей Сидилев. В конце 2017 г. Потанин уже предлагал изменить дивидендную политику – снизить коэффициент долга, при котором акционеры начнут получать 30% EBITDA, с 2,2 до 2. Но все осталось как было, напоминает эксперт.

«Текущая дивидендная политика является сбалансированной и соблюдает как интересы долгосрочного роста, так и возврат акционерам. Любое изменение в дивидендной политике будет негативно восприниматься акционерами. Такие изменения маловероятны», – думает Сидилев. Но заявление Потанина настораживает: ценовая конъюнктура для металлов компании более чем благоприятная, новых мегапроектов нет, возникает вопрос, какие могут быть сложности с реализацией программы развития, рассуждает эксперт.

Факт нахождения одного из участников этого обсуждения под санкциями никак не может влиять на процесс обсуждения дивидендной политики, считает партнер BMS Law Firm Денис Фролов.

Заявления Потанина в интервью Blomberg – опасные для UC Rusal, полагает партнер Legal Consulting Иван Тертычный: из них следует, что Дерипаска фактически может определять позицию UC Rusal как акционера «Норникеля», по крайней мере, Потанин считает, что переговоры нужно вести именно с Дерипаской. Это идет вразрез с требованием минфина США о передаче Дерипаской контроля над компанией независимому Совету директоров, рассуждает Тертычный. Хотя затем владелец «Интерроса» и оговаривается, что ему пока не ясно, как вести переговоры с UC Rusal.

Партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин расценивает фразу Потанина о желании начать переговоры с Дерипаской как жест вежливости: переговоры (если они начнутся) будут в полной мере учитывать новые условия – отсутствие у Дерипаски права принятия решений о деятельности UC Rusal.

С точки зрения денежного потока дивиденды здесь и сейчас лучше, чем результат инвестиций в будущем, замечает Панин. Однако, как будет рассуждать новый независимый СД, – прогнозировать невозможно, заключает он.