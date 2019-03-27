Бизнес / Торговля и услуги

Миллиардеру Орлову и его экс-партнеру придется судиться в Лондоне

Они спорят о доле в крупнейшей российской рыбной компании

Высокий суд Англии и Уэльса пришел к выводу, что является наиболее подходящим местом для рассмотрения иска бывшего чиновника Александра Тугушева к владельцу группы «Норебо» Виталию Орлову. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. Тугушев обратился в Высокий суд Лондона в июле 2018 г. Ответчики по иску – Орлов, сотрудник «Норебо» Андрей Петрик и ее бывший совладелец швед Магнус Рот. Все они, по мнению Тугушева, вступили в сговор и лишили его доли в компании. Тугушев просил лондонский суд восстановить его право на долю в «Норебо», стоимость которой он оценивает в $350 млн.

Группа «Норебо», где Орлов сейчас единственный владелец, – крупнейшая по добыче рыбопромышленная компания в России. В 2018 г. она выловила 618 000 т рыбы, по собственным данным. Нынешнее состояние Орлова журнал Forbes оценивает в $1,1 млрд. В материалах суда стоимость «Норебо» указана в размере $1,5 млрд, чья это оценка, там не уточняется.

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