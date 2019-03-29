«Копилка» «Сургутнефтегаза» приближается к суверенному фонду России

В ней уже больше 3 трлн рублей

Это максимальные дивиденды с 2015 г. Smartmoney

По итогам 2018 г. «Сургутнефтегаз» получил 827 млрд руб. чистой прибыли – в пять раз больше, чем в 2017 г., следует из отчета компании по РСБУ.

Дивидендная политика «Сургутнефтегаза» предусматривает, что компания выплачивает по привилегированным акциям 10% от чистой прибыли. Выплаты на одну такую бумагу не могут быть меньше дивидендов на обыкновенные акции. Исходя из чистой прибыли за прошлый год суммарные дивиденды компании превысят 80 млрд руб., из них 58,7 млрд – по привилегированным акциям, подсчитал аналитик «Атона» Александр Корнилов.

Это максимальные дивиденды с 2015 г. Тогда компания заплатила акционерам 86,5 млрд руб., в том числе 63 млрд – держателям привилегированных акций.

В прошлом году компании помогли высокие цены на нефть и слабый рубль, говорит Корнилов. Часть чистой прибыли «Сургутнефтегаза» бумажная – 509 млрд руб. компания получила благодаря валютной переоценке.

В 2014 г. средняя цена нефти была $99,71/барр., и хотя в сентябре нефть начала дешеветь (до $59/барр. в декабре), «Сургутнефтегазу» удалось получить высокую прибыль – 884,8 млрд руб.

Увеличилась в прошлом году и «денежная подушка» «Сургутнефтегаза» – на 32%. Сумма денежных средств на счетах и финансовых вложений превысила 3 трлн руб. Это рекорд с 2013 г.

В «копилке» «Сургутнефтегаза» всего на 900 млрд руб. меньше, чем в фонде национального благосостояния, в котором 1 марта было 3,888 трлн руб.