«Газпром» сообщил об объединении проектов «Балтийский СПГ» и «Балтийский ГПЗ»
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«Газпром» изменил концепцию проекта «Балтийского СПГ» в Усть-Луге. Строительство завода по сжижению газа мощностью 13 млн т в год станет частью единого проекта вместе со строительством Балтийского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщила компания. Первую очередь комплекса предполагается ввести в 2023 г., вторую — до конца 2024 г. Партнером «Газпрома» в объединенном проекте будет АО «Русгаздобыча», следует из официального сообщения компании. Оператором проекта станет ООО «Русхимальянс», созданное «Газпромом» и «Русгаздобычей» на паритетной основе.
«Сегодня дан старт реализации масштабного проекта, аналогов которому в России просто нет. В сжатые сроки мы построим самое мощное предприятие по переработке и сжижению газа в стране. С учетом технологически связанного газохимического предприятия мы говорим о создании крупного современного промышленного кластера на Северо-Западе России», — цитируются в сообщении слова предправления компании Алексея Миллера.
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