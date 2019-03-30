Новейший российский самолет Ил-112В совершил первый полет

Это первый транспортный самолет, разработанный в России с нуля

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период «Ил»

Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, разработанный на замену украинским Ан-26, 30 марта совершил первый полет. Об этом сообщил «Ведомостям» член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), первый вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко.

Полет состоялся в Воронеже на аэродроме Воронежского авиастроительного объединения ВАСО. В воздух поднялся первый опытный образец Ил-112В, построенный по контракту с Министерством обороны России, отмечается в пресс-релизе ПАО «Ил». Полет прошел в штатном режиме. В воздухе Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ. «В перспективе Ил-112В может заменить не только Ан-26, который он превосходит в два раза по транспортной эффективности, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам аналогичного класса», — говорится в сообщении компании.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период, отметил вице-президент ОАК, генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин. Машина состоит полностью из отечественных комплектующих, отметил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс. «В кооперации при создании легкого военно-транспортного самолета Ил-112В участвуют ведущие разработчики и крупные авиастроительные заводы страны в Воронеже и Ульяновске», — добавил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Двигатели для Ил-112В создавались на заводах ОАК, система автоматизированного управления разрабатывалась холдингом КРЭТ (входит в «Ростех»), а «Технодинамика» произвела для самолета шасси, элементы гидравлики и систему электроснабжения.

Самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования вооружения и легкой военной техники, грузов и личного состава, а также разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации гражданской версии самолета с максимальной массой 5 тонн. Ключевым преимуществом Ил-112В его производители называют возможность взлета с плохо оборудованных аэропортов и грунтовых полос. Также отмечается, что самолет может работать в самых сложных климатических условиях. Крейсерская скорость Ил-112В — 470 км/ч. Дальность полета с максимальной нагрузкой при взлете с грунтовых аэродромов — 1200 км.

Ил-112В — третий военный самолет нового типа, запланированный к серийному выпуску, взлетевший в России за последние 23 года после учебно-боевого самолета Як-130 и истребителя Су-57. Работы по его разработке начались около 20 лет назад, были остановлены в 2010 г. и возобновлены в 2014 г.