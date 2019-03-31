Бизнес / Торговля и услуги

Крупные ритейлеры увеличивают долю полезных продуктов в ассортименте

Спрос на фермерские и органические продукты растет

«Азбука вкуса» намерена довести долю полезных продуктов в ассортименте с нынешних 25 до 80% в ближайшие три года, рассказал «Ведомостям» представитель розничной сети Андрей Голубков. К полезным в сети относят продукты для здорового питания: без консервантов, усилителей вкуса, пальмового масла и др., а также органические. Конкуренты из «Перекрестка» и «Ашана» также наращивают ассортимент полезных продуктов, говорят их представители, но долю в ассортименте не называют.

Российские покупатели все больше заботятся о здоровье, внешнем виде, хотят чувствовать себя молодыми, поэтому спрос растет, объясняет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Доля покупателей, которые с большой вероятностью купят товар с надписью «фермерский продукт», по данным исследования GfK Healthy Trends от октября 2018 г., – 28%, а с надписью «био», «эко» или «органик» – 22%.

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